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【跨境巴士】即日起乘金巴到珠海需實名制　有人網上3000元求一票

社會 16:11 2022/01/04

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今日起，由香港乘金巴到珠海需實名制。（資料圖片）

來往港珠澳三地的陸路公共交通，目前只有港珠澳大橋穿梭巴士（金巴），惟近日網傳因通關受阻，原價65元的金巴車票已被炒賣至逾千元。金巴今日發出通告，由即日起購票需實名制。

現時金巴每日只提供6班巴士，由香港往珠海，每張成人車票售價65元。但班次有限令車票變得「搶手」，在網上買賣平台，更有人聲稱內地長輩病重，願意3,000元收購一張金巴車票。網上亦曾見到金巴的「黃牛車票」，售價高達千元。

為遏止「炒風」，金巴今在官方網站發公告指，為保障乘客有序購票，由今日起，於港珠澳大橋穿梭巴士微信公眾號及網頁，購買香港往珠海班次的巴士車票，必須提供姓名及有效身份證號碼。車票印有旅客姓名和身份證明文件的號碼，出票後及登車前，工作人員會要求乘客出示身份證正本，以核對是否與車票所列印資料相符，如資料不符，金巴有權拒絕有關人士乘車。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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記者：陳梓蔚

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