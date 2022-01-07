【校長專欄】升讀大學人數升3倍 蘇浙公學校長：學生皆是可造之材

▲ 學校堅信學生皆是可造之材。

葵涌是一個基層社區，大部份青少年家境一般，絕大部份家長未必受過大專教育，他們日出而作，日入而息，只能靠學校代為教導子女，是故學校對學生的影響至關重要。葵涌蘇浙公學紮根葵芳40年，學生淳樸守規，極受附近家長歡迎。數年前學校因應文憑試課程改革，調節校本課程，在以下三方面漸見成果：

加強課程領導，各科持續多年正增值

葵涌區學生在家較少接觸英文，英文成績一般。但由於考入大學的基本要求是在中、英、數、通文憑試中取得「3322」成績，不少學生因英文科未達3級，與大學失之交臂。有見及此，葵涌蘇浙公學校董會每年捐贈數十萬，為學校額外聘請兩位外籍英語教師，於周六為中一、二學生舉辦英語日營和其他英語活動，例如：境外交流團、英語音樂劇等，有效提升學生對學習英文的興趣。

另外，中、英文科亦優化了校本課程，包括加強學生寫作，會話培訓，重整校本教材，舉辦科本教師評改工作坊，統籌聯校模擬口語考試，優化觀課和查簿安排。在全體教師的共同努力下，語文科考獲3級的學生人數持續上升。四大必修科多年持續正增值，增值程度較同區大部份學校為高。

最新影片推介：

加強生涯規劃，升讀大學人數升3倍

2014年9月起，本人接任校長。當年只約有十位學生考入學位課程。校內大多數考入大學的都是家中第一代大學生，在沒有父母及親友指導下，憑個人天賦努力獲得成功，值得嘉許。然而由於學生大多來自基層家庭，身邊較少有具大學學歷的親友，不了解大學課程及制度，對升讀大學期望不高，升學抱負頗低。

學校堅信學生皆是可造之材，只需在學習策略上加以指點，並給予鼓勵加強自信，也能魚躍龍門，但若學生未能認清前路，欠缺目標，待高中時才拼盡全力，成績往往未如理想，只能升讀副學士。有見及此，葵涌蘇浙公學特別加強生涯規劃，除了「卓育菁莪」行業講座外，本校亦開展校友會「師友計劃」，邀請畢業生回校和師弟妹分享大學生活；在全方位學習日舉行大學參觀，介紹大學課程；更將生涯規劃擴展至初中，把履歷表撰寫教學、性向測驗納入課程。

另外，本校開創「人生攻略」計劃，於中五上學期開始，由一位老師帶領10位學生，師生定期見面，分享人生計劃和理想，近年更將「人生攻略」計劃擴展至中四。生涯規劃效果顯著，不僅擴闊了學生的眼界，甚至加強了他們的學習動力。學生升學信心得以提升，早早為自己定立明確目標，成為了推動他們勤學的動力。近年考入大學的學生人數持續上升，3年共有超過114位(未計算台灣升學和非聯招入學途徑)。

擴闊眼界，培養學生品味

「讀萬卷書，不如行萬里路」，辦學團體每年津貼20個交流團獎學金名額，支持學生免費去江蘇、上海等地參觀大學和企業，如著名的阿里巴巴總部，以擴闊學生眼界。此外，在疫情前，校董會每年都會津貼數個獎學金名額，資助學生去加拿大參加暑期英文課程。

由於基層家庭學生較少接觸社會不同層面，老師們主動擔任父母角色，帶學生外出見識，例如前往瑞銀IFC總部參加諾貝爾獎經濟學得獎者分享，參觀M+博物館等等。近年，隨著學生水平提升，本校更加強餐桌禮儀、樂器班和英語音樂劇訓練，培養學生品味和拓展能力。

葵涌蘇浙公學創校40年，因應學生需要設計校本課程，營造勤學氛圍，鼓勵學生奮發圖強，突破困難，開拓美好前途。近年有近三分一畢業生直升大學課程，這些學兄、學姊亦樂於回校分享成功經驗，升學氛圍漸見熾熱，相信將來會有更多學生達成升讀大學的理想。葵涌蘇浙公學四十周年，策勵學生，百尺竿頭，更進一步。