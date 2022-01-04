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【檢疫酒店】陳肇始視察指定檢疫酒店計劃指揮中心　指專責巡查隊已處理逾330宗違規個案

社會 16:15 2022/01/04

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陳肇始教授（左7）、指定檢疫酒店計劃辦事處處長容偉雄（右七）和副處長馮浩賢（左六）與指揮中心人員合照。（政府新聞網圖片）

食物及衞生局局長陳肇始今日（4日）在指定檢疫酒店計劃辦事處處長容偉雄陪同下，到位於政府總部的指定檢疫酒店計劃指揮中心視察，了解計劃的整體情況，以及指定檢疫酒店的運作模式、防疫措施和消毒程序。
　　 
陳肇始聽取辦事處副處長馮浩賢、合規顧問（感染控制）馬紹強和合規總監（行動及保安）區展秋介紹計劃的最新情況、指揮中心的日常運作，以及指定檢疫酒店的防疫措施和保安巡查情況，並與專責巡查隊的前線同事交流。

陳肇始表示，政府對指定檢疫酒店的防疫措施有嚴格規定，並每日派員巡查，確保酒店根據規定嚴格執行感染控制措施等，以及指定檢疫酒店的員工均符合相關接種疫苗要求和接受定期檢測。專責巡查隊自計劃實施至今，共進行約1.74萬次巡查，處理超過330宗違規個案，相關個案主要涉及受檢疫人士離開房間。專責巡查隊已適時跟進和調查，確認違規的人士已被送往檢疫中心。
　　 
鑑於部分Omicron變異病毒株輸入個案於指定檢疫酒店確診，衞生署衞生防護中心早前已要求指定檢疫酒店實施額外感染控制和監測措施，以進一步減低可能出現的傳播風險。在涉及Omicron個案曾入住的指定檢疫酒店，中心會安排與Omicron個案相鄰和對面房間的住客每天接受檢測，直至該病人離開酒店後的第7日。

她又說，因應近日涉及Omicron變異病毒株的個案上升，她在剛過去的本月2日視察社區檢測中心、流動採樣站和社區疫苗接種中心，了解它們應對檢測和接種人數增加的運作情況。

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責任編輯：郭詩詩

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