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【加密貨幣】陳易希派50萬加密貨幣利是　可直接用於實惠消費

社會 16:17 2022/01/04

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實惠首創派加密貨幣利是。左梁兆邦，右 陳易希。（冼偉倫攝）

「星之子」陳易希與實惠合作，推出「TALK+ X Pricerite實惠加密貨幣迎新春」，今日起至下月中下載TALK+及啟動TALK+錢包的用戶可獲相等於港幣約78港元的「泰達幣」，並可於實惠全線分店以加密貨幣付款。

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「星之子」陳易希早前開發具通訊及加密貨幣錢包功能應用程式的「TALK+」，是次趁農曆新年將至增設利是功能，並向用戶派發價值50萬港元的加密貨幣利是，先到先得。市民今日起至下月15日只要下載及啟動TALK+錢包，並完成實名認證，放入價值約200港元獲以上的加密貨幣，即可獲價值78港元的10枚泰達幣；而邀請新用戶及啟動錢包也可再獲得10枚泰達幣，最多可以領取10次。另邀請最多親友加入的首5名用戶亦可再額外獲得值約1,560至15,600港元的比特幣。

實惠現時亦接受包括比特幣、以太幣及泰達幣等10種加密貨幣，TALK+錢包用戶今日起可於全線分店以加密貨幣付款，展示應用程式中的付款二維碼即可完成；使用比特幣付款更可享實惠3倍會員積分。

陳易希表示，除實惠外，目前亦有10間商戶正商討加盟，包括香水品牌、零售及飲食商戶等，會陸續公布，冀有更多商戶加入。

他表示，TALK+目前共約1萬名活躍用戶，TALK+錢包的用戶數量則有數千，又指目前加密貨幣發展成熟，希望香港作為國際金融中心在此方面的發展不會落後，故嘗試將加密貨幣支付的新科技體驗帶進市場，冀更多港人使用。

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記者：黃小冰

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