【IT狗】MIRROR三子未怕對撼《全民造星IV》女團　Lokman盼齊搞旺樂壇

▲ MIRROR三子希望跟《造星IV》女團搞旺樂壇。

下周一播出的ViuTV劇集《IT狗》，今日舉行記者會，劇中演員MIRROR成員楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）、岑珈其、凌文龍、陳漢娜、李靖筠等出席活動，分享這套熱血職場奮鬥血淚史劇集的幕後秘密。

《IT狗》講述凌文龍演的IT部主管，因突然被解僱，兼逢失戀打擊，決心跟一班辦公室「電腦奇才」作絕地反擊。

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不怕女團搶生意

MIRROR隊長Lokman跟TOPick分享稱，今日出席記招，像找回當時拍劇時的氣氛，現在仍十分懷念。

Frankie則笑道：「我也懷念互相揶揄對方的情況。」Stanley稱：「就如看見老朋友一樣，大家拍畢數個月，原以為會生疏，但一見面便變得很熟悉。」

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至於近日《全民造星IV》選出的女團即將出道，被問會否被女團搶去生意，Lokman大方道：「不會怕被搶生意，整個娛樂圈都好會是一件好事。」而Frankie則說：「我想她們為MIRROR找來更多生意，互惠互利。」

Stanley也和應：「整個圈子好，才會有更多人放更多錢在這裡，製造多些工作，便是大家受惠。」Lokman補充：「合作是一定期待的，我本來就是喜歡群體一起創作。」

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記者：梁樂欣