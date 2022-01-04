【望月樓群組】群組再多一人初步確診　為早前確診患者女兒

▲ 望月樓群組新增一宗初步確診個案。

九龍塘又一城望月樓疫情愈演愈烈，至昨日（3日）累計已有5人確診，並有一人初步確診，涉及一名66歲退休女患者，當日進餐位置距首名患者數十米（詳情請見【下一頁】）。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和港大微生物學系講座教授袁國勇今日（4日）下午約二時到又一城望月樓視察。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，群組新增一宗初步確診個案，為早前確診的50歲女患者的13歲女兒，居於馬鞍山雅典居第6座，曾與母親一同到望月樓用膳，在去年12月31日被送到檢疫中心，她在1月3日出現病徵，入院檢測後結果呈初步陽性。

另外，他又指，早前仍未聯絡到的6名食客已經尋回，已盡快安排有關人士入檢疫中心，而已入檢疫中心的人士，大部分人檢測結果呈陰性。他指，6名食客涉及2張枱，其中一枱是以現金找續，其3名食客今早主動聯絡當局，另收到市民通知後已聯絡另外3名食客，當局已檢查有關人士的檢測，均結果呈陰性。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，望月樓空氣流通做得好，惟屏風位置可能有漏洞，不排除病毒經屏風傳播至餐廳死角位。（詳情即看：【下一頁】）袁國勇又指，望月樓的所有個案暫只是一代傳播，惟未必可排除他們已將病毒傳出社區，呼籲市民如有任何不適，應馬上做檢測。

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記者：郭詩詩