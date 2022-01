【萬千星輝頒獎禮】嘉欣君馨合照被指似Yumi+Marf　Grace撐好姊妹：我心目中嘅視后

《萬千星輝頒獎典禮2021》在前晚(1月2日)圓滿結束,可是當中視后獎項由林夏薇憑《七公主》奪得令不少觀眾大跌眼鏡,並引起網上爭議,網民認為專程由加拿大回港的鍾嘉欣( Linda),更應奪得最佳女主角的寶座。

頒獎典禮之後,鍾嘉欣大方回應:「一啲都冇失望,真係好感恩我可以參與呢個頒獎禮。今次之後我真係唔知幾時再返嚟,甚至都未必再上到呢個頒獎禮」

她更直言:「入行咁多年好清楚,其實我估到⋯⋯邊個拎獎真係冇所謂,同我以前細個參加頒獎禮時唔同,以前我好在乎獎項,做咗媽媽之後心臟好強大,所有嘢都安然咁接受,我睇化咗,可以Enjoy個show」

君馨力撐嘉欣

至於與鍾嘉欣素來是好姊妹、剛離開TVB的王君馨(Grace),在個人IG貼分別上載與嘉欣的合照,以及二人與嘉欣細仔Jared的合照,君馨首先寫道:「So proud of you, my dear Linda!!!」

然後Grace繼續用英文表示多謝鍾嘉欣令她知道為人友善和努力可以走得更遠,又多謝鍾嘉欣令她知道做一位全職媽媽一樣可以追尋本身所熱愛的演戲和歌唱事業,甚至其他的夢想。然後用中文寫道:「你永遠係我心目中嘅視后,同埋我心目中嘅榜樣!」

與Yumi及Marf「撞樣」

嘉欣亦在個人IG亦上載上自己、君馨、細仔Jared的合照,並用英文寫表示君馨總是用行動去愛她,並祝福剛與TVB完約的君馨在充滿無限可能性的新道路上,可據自己的喜好選擇,進入將非常有趣及充滿挑戰的未來。

網民分別在二人的IG留言送上祝福,更有笑指嘉欣和君馨與《聲夢傳奇》的鍾柔美(Yumi)和《全民造星IV》冠軍Marf(邱彥筒)「撞樣」。

被封「翻版鍾嘉欣」

其實,Yumi一直被指是「翻版鍾嘉欣」,而前晚亦有出席《萬千星輝頒獎典禮2021》的Yumi,也有與鍾嘉欣一同合照。

二人亦有把該照片分別放上自己的個人IG上,Yumi並寫道:「Thank you and nice to meet you」