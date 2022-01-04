【望月樓群組】袁國勇指望月樓空氣流通做得好　病毒疑由屏風縫隙傳播至餐廳死角

▲ 袁國勇指望月樓空氣流通做得好，病毒疑由屏風縫隙傳播至餐廳死角。

九龍塘又一城望月樓疫情愈演愈烈，至昨日（3日）累計已有5人確診，並有一人初步確診，涉及一名66歲退休女患者，當日進餐位置距首名患者數十米（詳情即看【下一頁】）。今日（4日）港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午2時許到又一城望月樓視察及後會見記者。

袁國勇表示，經調查發現該名機組人員在望月樓用膳1小時40分鐘，屬於相當長的時間，而各名被傳染的食客分佈在不同的角落及房間，經空氣測試後，發現雖然望月樓空氣流通做得好，惟屏風位置可能有漏洞，袁國勇料可能是空氣傳播，不排除病毒經屏風縫隙傳播至餐廳死角位、貴賓室。

最新影片：【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病 5大徵狀與睡眠窒息症有關

該名機組人員在到望月樓用膳前已經出現頭痛，袁國勇建議，市民身體感到不舒服就不要外出用膳，亦已要求餐廳在死角位置加強通風。

望月樓群組再多一人初步確診，為早前確診患者女兒（詳情即看【下一頁】）。

最新影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠