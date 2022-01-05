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【補腎湯水】怕冷大便稀爛易腹瀉　中醫推介湯水暖身補腎通便

保健美顏 12:18 2022/01/05

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若怕冷、嗜睡、容易腹瀉，中醫推介湯水暖身通便，溫補腎陽，改善體質。

怕冷、容易腹瀉的話，有甚麼方法可改善？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，部份人體質特別怕冷、嗜睡、疲乏，容易在凌晨拉肚子，她推介一款補腎助陽湯，有助潤腸通便，並紓緩畏冷等症狀。

梁醫師表示，中醫理論認為「腎藏精」，腎中所藏的精氣是陽氣的根源，腎陽虛的人特別畏冷，伴隨症狀有神疲乏力、腰膝痠軟、小便自遺、大便稀爛或凌晨3至5時會腹瀉。男士有陽萎、遺精或早洩問題，女士有痛經問題（可暖敷緩解），閉經甚至難有孕等，也需要溫補腎陽。

最新影片：

溫補腎陽可從飲食入手，梁醫師指，五行學說中冬屬水，與人體的腎氣相應，對應顏色為黑色，可適量進食黑色具補益腎氣作用的食材，例如黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗、黑木耳、海參、烏雞等。

湯水推介

舞茸菇肉蓯蓉核桃湯

功效：補腎助陽，有助暖宮，紓緩畏冷、因宮寒而致的痛經、腰痠、便秘等症狀。
材料：熟木瓜1個、舞茸菇2朵、肉蓯蓉9克、核桃20克、黑豆30克、腰果30克、枸杞子15克、南棗4枚

做法：
1. 洗淨所有材料；木瓜去皮去籽切塊；黑豆、腰果、核桃以白鍋炒香備用。
2. 在鍋中加入2000毫升水，放入全部材料，以武火煮至水滾後，改用調文火煮1小時，最後下鹽調味即可。

食材小貼士：
肉蓯蓉性溫，有補腎陽、益精血、潤腸通便的功效，適合腎陽不足、精血虧虛及腸燥便秘人士食用。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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