  • 19°C
香港時間 : 2022104日 (週二) 18:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【IT狗】導演驚喜MIRROR三子富喜感　陳漢娜：一起創造奇跡

娛樂 16:49 2022/01/04

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

陳漢娜和凌文龍在《IT狗》合作。

下周一播出的ViuTV劇集《IT狗》，今日舉行記者會，劇中演員MIRROR成員楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）、岑珈其、凌文龍、陳漢娜、李靖筠等出席活動，分享這套熱血職場奮鬥血淚史劇集的幕後秘密。

《IT狗》講述凌文龍演的IT部主管，因突然被解僱，兼逢失戀打擊，決心跟一班辦公室「電腦奇才」作絕地反擊。

Hanna說今次角色有不少挑戰。（攝影：梁樂欣）

【亞洲電影節】楊樂文陳瑞輝《IT狗》率先播放　Lokman新劇首任男主角

Hanna：今次很大挑戰

女主角之一陳漢娜分享：「今次劇本很好玩，對演員來說是很大挑戰，因最初只收到首5集劇本，需要多點時間去摸索角色。」

Hanna透露：「我的角色從小便很有抱負，對世界很有期望，覺得自己所做的能幫助別人及改變世界，好像很有理想。但當她經歷了一個很大的傷害後，連自己的夢想也可放棄，便去了做一個自己不熟悉的行業——IT。不過她從不放棄，不會因為不認識而放棄，反而想證明自己。我們可以去創造奇跡，人的可能性是無限的。」

Frankie、Lokman和Stanley一齊合作。（攝影：梁樂欣）

《IT狗》導演簡君晉就指MIRROR三子帶來驚喜：「Lokman、Frankie和Stanley予大家的固有形象是很有型的MIRROR，想不到也可演到這種感覺的喜劇，嘗試給予大家演員的另一面。」

簡導又指跟每位演員合作也很開心：「當中最欣賞凌文龍，他的角色不容易演。之前跟他合作過金像獎的短片，特意找回他。今次除了是喜劇外，還想有諷刺的元素。」

簡導指MIRROR有驚喜。（攝影：梁樂欣）

記者：梁樂欣

最新影片：蔣家旻訪問

相關文章

【IT狗】MIRROR三子未怕對撼《全民造星IV》女團　Lokman盼齊搞旺樂壇
今日 16:42
【IT狗】MIRROR三子未怕對撼《全民造星IV》女團　Lokman盼齊搞旺樂壇
【叱咤樂壇】姜濤目標香港歌手亞洲第一　張敬軒支持後輩：靠你哋呢一代
11:02 2022/01/02
【叱咤樂壇】姜濤目標香港歌手亞洲第一　張敬軒支持後輩：靠你哋呢一代
【MIRROR成員】姜濤解釋叱咤揚言做亞洲第一原因　點名感謝同齡新晉音樂人Gareth.T
今日 10:30
【MIRROR成員】姜濤解釋叱咤揚言做亞洲第一原因　點名感謝同齡新晉音樂人Gareth.T

你可能感興趣

【IT狗】MIRROR三子未怕對撼《全民造星IV》女團　Lokman盼齊搞旺樂壇
今日 16:42
【IT狗】MIRROR三子未怕對撼《全民造星IV》女團　Lokman盼齊搞旺樂壇
【叱咤樂壇】姜濤目標香港歌手亞洲第一　張敬軒支持後輩：靠你哋呢一代
11:02 2022/01/02
【叱咤樂壇】姜濤目標香港歌手亞洲第一　張敬軒支持後輩：靠你哋呢一代
【MIRROR成員】姜濤解釋叱咤揚言做亞洲第一原因　點名感謝同齡新晉音樂人Gareth.T
今日 10:30
【MIRROR成員】姜濤解釋叱咤揚言做亞洲第一原因　點名感謝同齡新晉音樂人Gareth.T
Mirror 楊樂文 陳瑞輝 邱士縉 陳漢娜 岑珈其 凌文龍 李靖筠 導演 演員

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘