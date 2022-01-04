【IT狗】導演驚喜MIRROR三子富喜感　陳漢娜：一起創造奇跡

▲ 陳漢娜和凌文龍在《IT狗》合作。

下周一播出的ViuTV劇集《IT狗》，今日舉行記者會，劇中演員MIRROR成員楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）、岑珈其、凌文龍、陳漢娜、李靖筠等出席活動，分享這套熱血職場奮鬥血淚史劇集的幕後秘密。

《IT狗》講述凌文龍演的IT部主管，因突然被解僱，兼逢失戀打擊，決心跟一班辦公室「電腦奇才」作絕地反擊。

▲ Hanna說今次角色有不少挑戰。（攝影：梁樂欣）

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Hanna：今次很大挑戰

女主角之一陳漢娜分享：「今次劇本很好玩，對演員來說是很大挑戰，因最初只收到首5集劇本，需要多點時間去摸索角色。」

Hanna透露：「我的角色從小便很有抱負，對世界很有期望，覺得自己所做的能幫助別人及改變世界，好像很有理想。但當她經歷了一個很大的傷害後，連自己的夢想也可放棄，便去了做一個自己不熟悉的行業——IT。不過她從不放棄，不會因為不認識而放棄，反而想證明自己。我們可以去創造奇跡，人的可能性是無限的。」

▲ Frankie、Lokman和Stanley一齊合作。（攝影：梁樂欣）

《IT狗》導演簡君晉就指MIRROR三子帶來驚喜：「Lokman、Frankie和Stanley予大家的固有形象是很有型的MIRROR，想不到也可演到這種感覺的喜劇，嘗試給予大家演員的另一面。」

簡導又指跟每位演員合作也很開心：「當中最欣賞凌文龍，他的角色不容易演。之前跟他合作過金像獎的短片，特意找回他。今次除了是喜劇外，還想有諷刺的元素。」

▲ 簡導指MIRROR有驚喜。（攝影：梁樂欣）

記者：梁樂欣

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