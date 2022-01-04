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【性侵3姊妹】涉39年前漁船上性侵3表姪女　表叔就強姦等5罪被判囚10年

社會 16:54 2022/01/04

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涉39年前漁船上性侵3表姪女，表叔就強姦等5罪被判囚10年。（資料圖片）

現年58歲表叔涉於39年前在漁船工作，被指涉性侵3名當時年僅7至11歲表姪女，其中1名事主於30多年後兩度重遇表叔才向丈夫透露事件。涉案表叔早前經審訊後，被裁定強姦及非禮共5罪成立，今（4日）於高等法院被判囚10年。

涉案被告早前被裁定涉及共3名事主的4項非禮罪及1項強姦罪成，法官今判刑時指，案件發生至今已近40年，被告與事主兩家人向來有接觸及來往，法庭必須考慮被告至今才被繩之於法的原因，是3名事主多年後才決心鋌身而出。

法官又指，從事主的創傷報告可見，被告的罪行對3名事主造成極大傷害，其中兩名事主至今仍需接受心理治療，而且3名事主於案發時十分年幼。

法官續指，被告干犯5項控罪之間相隔數年，而他在干犯本案前並沒有案底，干犯本案後至今，亦只有一個非法賭博的案底，因此法庭會將他視為初犯。雖然被告於案發後成家立室，有穩定工作，但法庭並不認為他屬於品格良好。

法官經考慮後，決定就4項非禮罪分別判以被告入獄1年至3年，而就強姦罪，法官指被告於案發時沒有使用避孕措施，被告是當時年僅6至7歲的Z的長輩，而且明顯是在非禮Z後食髓知味，因此判被告入獄7年9個月。

法官認為整體的10年監禁足以反映被告的刑責，以及案件已年代久遠的減刑因素，因此判以被告入獄共10年。

控方早前於開案陳詞指，3名事主X、Y及Z為三姐妹，現年分別45、52及42歲。案發時3姊妹的父親為漁民，並擁有一艘漁船，3人有時會到船上玩耍或居住。被告為3人表叔，並協助3人的父親打魚，有時會居於船上。
 
控方指3名事主分別於案發期間遭被告性侵，X事後沒有對任何人透露事件，因感到「呢件事講俾人聽係一件好醜怪嘅事」。直至2012及2018年，X分別兩度重遇被告，並告知丈夫「呢個人以前搞過我」，最終告知丈夫性侵事件，並向風雨蘭社工求助及報警，並揭發X的大姐及三妹均曾遭被告性侵。

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記者：楊詠渝

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