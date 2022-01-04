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【無情奶奶】女歌手染疫產子病逝遺下4孩　4個月後奶奶公開徵新抱

親子 18:39 2022/01/04

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馬來西亞女歌手Siti產子病逝至今只有4個月多，近日奶奶公開徵新抱。

家人離世，真的可以在短時間走出哀痛？馬來西亞有位女歌手於去年8月初感染新冠肺炎剖腹產子3天後病逝，離世至今只有4個多月，其奶奶近日拍攝影片公開徵新抱，希望兒子及4名孫仔女另覓太太/媽媽，引起網民批評無情。

馬來西亞女歌手Siti Sarah Raisuddin遺下丈夫與4孩子。（IG圖片）

大馬女歌手染疫產子病逝

綜合外媒報道，馬來西亞女歌手Siti Sarah Raisuddin跟丈夫Shuib Sepahtu與孩子，於去年7月25日確診了新冠肺炎，當時Siti懷胎約7個月，她血氧不穩，情況不佳，丈夫曾在網上發文，希望網友為她和肚中的BB集氣。

Siti其後在馬來西亞國民大學診療所剖腹產下BB，可是未能大小平安，她在手術後仍未能脫離危險期，在產子3天後不敵病魔，於去年8月9日凌晨5時病逝，留下丈夫及4名孩子，終年36歲。當時大馬皇室更特別發聲明哀悼Siti的離世。

Siti的奶奶近日公開招新的媳婦。（IG影片截圖）

奶奶公開招新抱

Siti的社交媒體仍有保留著，親友會在其IG更新，讓粉絲可懷念Siti，IG亦會分享丈夫及孩子的日常生活事。在上周四（12月30日）有一段影片引起大量負評，是Siti的奶奶Salamiah Jalani向孫仔女的一番話，藉此公開招新的媳婦。

最新影片︰DSE狀元陷抑鬱曾休學　做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫

從影片中可見，Salamiah問8歲的孫女想不想要爸爸再娶、新的媽媽要有甚麼條件等。孫女天真地回答希望爸爸再娶之後，Salamiah開始說出希望下一位新抱要具備的條件，就是要配合很喜歡吃的兒子。

要抓住丈夫的心，就要先抓住他的胃，所以她要像你媽媽一樣，每天凌晨2、3時起床做飯。這樣的話有人願意嗎？

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網民斥責奶奶無情

有關影片引起網友熱議，斥責奶奶Salamiah Jalani很無情，新抱只是離開了很短時間就急不及待另找新抱，而且她更開出「凌晨煮飯」的苛刻條件，從中透露原來Siti在世時是如此辛苦，斥責Salamiah不善待新抱，「是在找女傭嗎」、「Siti以前也太累了」、「你以為兒子是皇上」等。另一方面有網民認為Salamiah只是想借機表示沒有人能取代Siti，她是很好的媳婦。

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責任編輯：王明芳

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