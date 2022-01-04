【最後一程】殯儀公司忘安排火化　七旬翁遺體放醫院1個月嚴重腐爛

▲ 殯儀公司忘安排火化，七旬父遺體放醫院1個月嚴重腐爛。

英國近日發生一宗離譜事件，當地一間殯儀公司忘記處理一具七旬老翁的遺體，遺體足足在醫院停屍間放置了一個月，直至家屬詢問才揭發事件。

據英國《鏡報》報道，居住在英國威爾士地區的女子巴恩豪斯（Martine Barnhouse）表示，父親於去年11月18日因心臟病發離世，享年73歲，屍體一直存放在威爾斯大學醫院（University of Wales Hospital）的停屍間。家人委託了殯儀公司處理其身後事，對方承諾父親的遺體會在4星期內火化，並最遲於12月21日交付骨灰。

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不過，家屬遲遲未等到父親的骨灰，巴恩豪斯致電殯儀公司，職員竟表示「不清楚遺體在哪裡」、「沒有這具遺體」，此等言論讓她相當憤怒。經過職員追查後才得知，原來殯儀公司沒有到醫院領取父親的遺體，而院方亦證實，殯儀公司沒有跟進處理。結果父親的遺體由於放置太久，已經嚴重腐爛。

雖然殯儀公司現已全額退款，但對於家屬來說依然難以接受。巴恩豪斯表示，母親一直期待能聖誕前取回父親的骨灰，但沒想到會發生這樣的事。她坦言，這不是錢的問題，而是關於父親的尊嚴，且對死者缺乏尊重。

而殯儀公司表示，會深入調查事件的來龍去脈，並盡力避免同類事件再次發生。

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責任編輯：羅嘉欣