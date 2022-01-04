【偉哥救命】護士染疫昏迷28天瀕死邊緣　拔喉前獲處方大量「偉哥」奇蹟甦醒

▲ 英國林肯郡一名37歲女護士去年11月確診後一度命危，最終靠「偉哥」奇蹟康復。

新冠肺炎疫情持續，英國林肯郡一名37歲女護士去年11月確診，之後因病情轉差而留醫ICU，28天以來陷入昏迷狀態，一度命危。就在醫院準備拔除該名護士的呼吸機前，她獲醫院處方了大劑量「威而鋼」（偉哥），最終病情竟奇蹟好轉，甦醒過來。

最新影片：

綜合外國媒體報道，現年37歲的英國護士Monica Almeida已接種2劑疫苗，並在去年11月初確診新冠肺炎。本身有氣喘問題的她在確診不久就失去味覺及嗅覺，其後開始咳血，並因病情惡化而獲轉入ICU病房留醫，陷入昏迷狀態28天。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

醫院其後向她的家人發布病危通知，表示在72小時內關閉她的呼吸機，並在準備拔喉前，決定讓她服用大劑量的「威而鋼」，結果重新打開她的血管和氣管，令她的肺部出現反應，逐漸恢復輸氧功能，在用藥後48小時奇蹟甦醒。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Monica的丈夫、14歲及9歲的兒子同樣確診，慶幸病情尚算穩定；而當她醒過來並在療養期間，聽聞自己曾服用大劑量威而鋼時，曾一度以為對方是在說笑，直到後來才知這是事實，令她也不禁表示：

想不到是真的，肯定是威而鋼救了我！

在家人陪伴下，Monica最終在平安夜傍晚出院回家。她表示自己「不願放棄繼續對抗病毒」，並形容這是她小小的「聖誕節奇蹟」。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣