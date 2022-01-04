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【新冠肺炎】有家長初步確診　順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園停課3天

社會 17:43 2022/01/04

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（順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園網站圖片）

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日下午接獲一宗初步確診個案，涉及一名42歲男測量師，與太太及女兒居屯門翠寧花園，初步流行病學調查顯示患者無去高危場所，包括又一城或望月樓，並無與其他確診個案接觸（詳情即看【下一頁】）。

順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園今日（4日）於校網宣布，下午3時30分接獲一名上午低班學生家長初步確診新冠肺炎，衞生署建議學校停課3天，學生及教職員前往檢測中心進行檢測，會再次加強消毒，學校下周一（10日）復課。

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責任編輯：余思嵐

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