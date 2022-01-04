徐英偉為狄志遠「戴高帽」冀打好關係　狄：有意任福利委員會副主席

▲ 民政事務局局長徐英偉（右二）今日與新思維社福界議員狄志遠（正中）午膳，徐英偉笑言狄志遠和黨友今日在飯枱上是「多數派」。（徐英偉Facebook）

新一屆立法會甫上任，政府官員隨即「出招」，希望建立良好的行政立法關係。民政事務局局長徐英偉，今日與議會唯一非建制派、新思維社福界議員狄志遠午膳，還「率先示弱」，笑言狄志遠是「多數派」！

徐英偉在社交網站發文，透露中午聯同政治助理張進樂，相約狄志遠和新思維副主席黃俊瑯、崔定邦共晉午膳。徐英偉笑言，狄志遠近期經常自言「89:1」，是議會少數派，但今日在餐枱上卻以「3:2」，成為「多數派」。

除了先為狄志遠「戴高帽」，徐英偉強調在政策交流問題上，並不存在「計比例、數人頭」，強調大家都希望共同推動香港發展，願意一同探討民政、青年、社區發展等議題。他還hashtag「跨越黨派」、「不同光譜」、「五光十色」，又明言會「繼續相約立法會議員」。

而狄志遠今日下午則舉行傳媒茶聚，透露與徐英偉午膳期間，曾談及區議會議席空缺等問題。他又透露，已向秘書處分別提交一項有關區議會的書面質詢，以及一項有關政府削減社福開支的口頭質詢。

▲ 新思維社福界議員狄志遠（左）今日舉行傳統茶聚首次透露有意擔任福利事務委員會副主席一職。（胡偉明攝）

狄志遠又表明，有意加入4個事務委員會，分別是福利、教育、經濟和政制事務委員會；並首次透露有意擔任福利事務委員會副主席一職。

不過，由於現時委員會設人數限制，並非以名單方式報名的議員，有機會因額滿而無法加入。狄志遠表示，雖然他不會與其他議員合組名單，但有信心協調後能讓他加入；即使最終無法加入成為委員，他亦會列席有關會議。

狄志遠又指，在民生議題上願意與建制派合作，但希望立法會主席梁君彥能夠做到公平、公正，並且讓小眾有合理發言空間，同時發揮立法會監察政府的功能，而不是為政府「走流程」。

▲ 新思維社福界議員狄志遠今日亦帶傳媒參與其辦公室，辦公室內放置了不了他酷愛的蝙蝠俠擺設。（胡偉明攝）

此外，新思維透露，會在油麻地設立一個地區辦事處，又會聯絡其他非建制派探討合作空間，例如合辦聯合辦事處等；亦會發掘黨內「新血」，研究在九龍和新界西北拓展地區工作。

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