【隆胸手術】注射PAAG隆胸可致變形感染或需切除乳房　醫生：最年輕併發症個案僅18歲

▲ 香港衛生署有指引不建議使用PAAG。

在過去一百二十年，人類嘗試使用不同的物料注射入乳房隆胸。在90年代開始，烏克蘭、俄羅斯和中國開始有醫生或非醫護人員使用Polyacrylamide Hydrogel (PAAG) 為人隆胸。

PAAG是一種啫喱狀的人工合成物，不會被人體吸收。其吸引之處是不需要開大刀便能注射入體內以隆胸。通常最初效果非常滿意，但之後便會發現這些填充物會移位，導致乳房變硬或變形。它也可引起發炎，感染和造成漏管等問題。部分病人需要以外科手術清除體內的PAAG。其中也有病人需要切除部分壞死的乳房或胸部肌肉組織。

而且PAAG有可能滲入人奶，病人再不適宜餵哺母乳。在2006年因為PAAG涉及眾多併發症，在中國已被禁用。但由於PAAG 曾經被廣泛使用，作為放射科醫生也不時會遇到這些個案與及相關的併發症。見過最年輕的個案只有18歲。

在超聲波或乳房造影檢查時，這些物料通常會聚在乳線組織層底下。但隨時間，它會移位到乳線組織內、腋下甚至腹部的不同位置。其形態可以跟良性的乳房疾病如纖維瘤或惡性腫瘤相似。

要準確地分辨其屬性需要抽取組織或使用MRI 診斷。也曾經遇到一些個案是這些物料引起發炎，導致一邊乳房腫脹及積水，需要用針筒抽出積液以減壓。但使用針筒通常不能徹底清除這些異物，病人最終需要以外科手術以根治其症狀。

雖然PAAG在中國已被禁用，香港衛生署也有指引不建議使用，但相信仍有其它國家繼續使用PAAG。作為精明的消費者應該懂得選擇。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「隆胸不要選擇PAAG（聚丙烯酰胺水凝膠）」