【不明源頭】社區或現Omicron隱形傳播鏈　4名患者曾訪屯門多處【附名單】

▲ 社區或現Omicron隱形傳播鏈，4名患者曾在屯門區活動涉食肆及商場。（資料圖片）

九龍塘又一城望月樓疫情愈演愈烈，多名確診者曾訪屯門，今日（4日）再有一宗本地源頭不明個案居屯門，42歲測量師居屯門未曾到過望月樓或又一城等高危處所（詳情即看:【下一頁】），憂慮第5波恐殺到，港大微生物學系講座教授袁國勇更指出當出現源頭不明個案，即社區已現隠形傳播鏈，要斬斷傳播鏈應找出所有密切接觸者，有輕微症狀都檢測隔離，及追查所有密切接觸者。他認為屯門區多空勤人員居住及活動，該區人士需特別緊張及合作，似曾訪望月樓人士願意檢測及隔離，其他市民都應盡快打疫苗。

TOPick整理了最近14日曾納入強檢的屯門區地點及巴士路線，以及感染Omicron患者的行蹤，發現4人都曾訪屯門區多處。

本港新增源頭不明個案，42歲居屯門男測量師初步確診北角上班，未曾訪又一城及望月樓（詳情即看【下一頁】）。

個案編號 患者詳情 確診情況 到訪屯門區的地方 個案 12557 64歲男子香港居民 於機場中場客運大樓初確專用洗手間清潔員 24/12/2021 (確診) 22/12/2021 (發病) 屯門愛定商場香港達人 個案 12611 44歲男子 國泰空少 曾訪望月樓 29/12/2021 (確診) 26/12/2021 (發病) 屯門嘉悅半島1座 個案 12654 34歲男子香港居民 地盤工 1/12/2021 (確診) 29/12/2021 (發病) 屯門時代廣場北翼 屯門安全樓拾號公社 個案 12708 38歲女子香港居民 為個案 12654的妻子 03/01/2022 (確診) 01/01/2022 (發病) 屯門 V city 牛角日本燒肉專門店

納入強檢的地點

由屯門碼頭開出往元朗路線號碼610的輕便鐵路

指明期間及時段：2021年12月30日下午5時至 下午6時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月6日、2022年1 月11日、2022年1月18日

香港新界屯門明藝街10 號安全樓地鋪拾號公社

指明期間及時段：2021 年 12 月 29 日下午 7 時 至下午10時

須進行檢測日期：2022 年 1 月 2 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 10 日及 2022 年 1 月 17 日

香港新界屯門屯門鄉事 會路83號V City商場1樓 L1-18號鋪牛角日本燒肉專門店

指明期間及時段：2021 年 12 月 27 日下午 8 時 至下午 11 時 59 分

須進行檢測日期：2022 年 1 月 3 日、2022 年 1 月 8 日及 2022 年 1 月 15 日

由銅鑼灣(摩頓台)開出 往屯門(龍門居)路線號碼 962X 的巴士

指明期間及時段：2021 年 12 月 25 日的上午 11 時至中午 12 時期間

須進行檢測日期：2022 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 6 日及 2022 年 1 月 13 日

由屯門(山景邨)開出往灣仔(會展)路線號碼 961 的巴士

指明期間及時段：2021 年 12 月 25 日的下午 1 時至下午 3 時期間

須進行檢測日期：2022 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 6 日及 2022 年 1 月 13 日

由屯門巿中心開出往佐敦(西九龍站)路線號碼 60X 的巴士

指明期間及時段：2021 年 12 月 27 日的上午 10 時至中午 12 時期間

須進行檢測日期：2022 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 3 日、2022 年 1 月 8 日及 2022 年 1 月 15 日

由灣仔(會展)開出往屯門(山景邨)路線號碼 961 的巴士

指明期間及時段：2021 年 12 月 27 日的下午 4 時至下午 5 時期間

須進行檢測日期：2022 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 3 日、2022 年 1 月 8 日及 2022 年 1 月 15 日

香港新界屯門青松觀路 23號屯門醫院地下急症室

指明期間及時段：2021年12月30日上午9時30 分至下午12時30分

須進行檢測日期：2021年12月31日或2022年1月 1日、2022年1月2日、2022年 1月3日 、2022年1月6日、 2022年1月11日、及2022年1月18日

由屯門市中心開出往機 場(地面運輸中心)路線 號碼E33的龍運巴士

指明期間及時段：2021年12月22日下午6時至下午8時

須進行檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1 日、2022年1月3日、及2022年 1月10日

過去14日內曾納入強檢的地點

屯門恒貴街1號嘉悅半島1座

香港新界屯門屯門鄉事會路2A 號愛定商場 S 區1樓 S-126至 S-127號鋪香港達人

香港新界屯門湖翠路2號美樂花園商場地下76號鋪香港味道

香港新界屯門湖翠路2號美樂花園商場地下43及57號鋪經典冰室

香港新界屯門湖康 街2號一樓醫院管理局屯門湖康診所普通科門診診所

香港新界屯門湖翠路168–236號海趣坊65號鋪大快活

香港新界屯門湖翠路2號美樂花園68號地鋪滋味餐廳小廚

香港新界屯門青松觀路23號屯門醫院放射治療大樓地下低層屯門醫院臨床腫瘤科

由屯門市中心開出往機場(地面運輸中心)路線號碼E33的龍運巴士

由機場（地面運輸中心）開出往屯門市中心路線號碼E33的龍運巴士

香港新界屯門青松觀路23號屯門醫院主座大樓地下藥劑部

香港新界屯門屯子圍135號

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記者：李榮忠