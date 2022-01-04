【不明源頭】社區或現Omicron隱形傳播鏈 4名患者曾訪屯門多處【附名單】
九龍塘又一城望月樓疫情愈演愈烈，多名確診者曾訪屯門，今日（4日）再有一宗本地源頭不明個案居屯門，42歲測量師居屯門未曾到過望月樓或又一城等高危處所（詳情即看:【下一頁】），憂慮第5波恐殺到，港大微生物學系講座教授袁國勇更指出當出現源頭不明個案，即社區已現隠形傳播鏈，要斬斷傳播鏈應找出所有密切接觸者，有輕微症狀都檢測隔離，及追查所有密切接觸者。他認為屯門區多空勤人員居住及活動，該區人士需特別緊張及合作，似曾訪望月樓人士願意檢測及隔離，其他市民都應盡快打疫苗。
TOPick整理了最近14日曾納入強檢的屯門區地點及巴士路線，以及感染Omicron患者的行蹤，發現4人都曾訪屯門區多處。
本港新增源頭不明個案，42歲居屯門男測量師初步確診北角上班，未曾訪又一城及望月樓（詳情即看【下一頁】）。
|個案編號
|患者詳情
|確診情況
|到訪屯門區的地方
|個案 12557
|
64歲男子香港居民
於機場中場客運大樓初確專用洗手間清潔員
|
24/12/2021 (確診)
22/12/2021 (發病)
|屯門愛定商場香港達人
|個案 12611
|
44歲男子
國泰空少
曾訪望月樓
|
29/12/2021 (確診)
26/12/2021 (發病)
|屯門嘉悅半島1座
|個案 12654
|
34歲男子香港居民
地盤工
|
1/12/2021 (確診)
29/12/2021 (發病)
|
屯門時代廣場北翼
屯門安全樓拾號公社
|個案 12708
|
38歲女子香港居民
為個案 12654的妻子
|
03/01/2022 (確診)
01/01/2022 (發病)
|屯門 V city 牛角日本燒肉專門店
納入強檢的地點
- 由屯門碼頭開出往元朗路線號碼610的輕便鐵路
指明期間及時段：2021年12月30日下午5時至 下午6時
須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月6日、2022年1 月11日、2022年1月18日
- 香港新界屯門明藝街10 號安全樓地鋪拾號公社
指明期間及時段：2021 年 12 月 29 日下午 7 時 至下午10時
須進行檢測日期：2022 年 1 月 2 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 10 日及 2022 年 1 月 17 日
- 香港新界屯門屯門鄉事 會路83號V City商場1樓 L1-18號鋪牛角日本燒肉專門店
指明期間及時段：2021 年 12 月 27 日下午 8 時 至下午 11 時 59 分
須進行檢測日期：2022 年 1 月 3 日、2022 年 1 月 8 日及 2022 年 1 月 15 日
- 由銅鑼灣(摩頓台)開出 往屯門(龍門居)路線號碼 962X 的巴士
指明期間及時段：2021 年 12 月 25 日的上午 11 時至中午 12 時期間
須進行檢測日期：2022 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 6 日及 2022 年 1 月 13 日
- 由屯門(山景邨)開出往灣仔(會展)路線號碼 961 的巴士
指明期間及時段：2021 年 12 月 25 日的下午 1 時至下午 3 時期間
須進行檢測日期：2022 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 6 日及 2022 年 1 月 13 日
- 由屯門巿中心開出往佐敦(西九龍站)路線號碼 60X 的巴士
指明期間及時段：2021 年 12 月 27 日的上午 10 時至中午 12 時期間
須進行檢測日期：2022 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 3 日、2022 年 1 月 8 日及 2022 年 1 月 15 日
- 由灣仔(會展)開出往屯門(山景邨)路線號碼 961 的巴士
指明期間及時段：2021 年 12 月 27 日的下午 4 時至下午 5 時期間
須進行檢測日期：2022 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 3 日、2022 年 1 月 8 日及 2022 年 1 月 15 日
- 香港新界屯門青松觀路 23號屯門醫院地下急症室
指明期間及時段：2021年12月30日上午9時30 分至下午12時30分
須進行檢測日期：2021年12月31日或2022年1月 1日、2022年1月2日、2022年 1月3日 、2022年1月6日、 2022年1月11日、及2022年1月18日
- 由屯門市中心開出往機 場(地面運輸中心)路線 號碼E33的龍運巴士
指明期間及時段：2021年12月22日下午6時至下午8時
須進行檢測日期：2021年12月31日或2022年1月1 日、2022年1月3日、及2022年 1月10日
過去14日內曾納入強檢的地點
- 屯門恒貴街1號嘉悅半島1座
- 香港新界屯門屯門鄉事會路2A 號愛定商場 S 區1樓 S-126至 S-127號鋪香港達人
- 香港新界屯門湖翠路2號美樂花園商場地下76號鋪香港味道
- 香港新界屯門湖翠路2號美樂花園商場地下43及57號鋪經典冰室
- 香港新界屯門湖康 街2號一樓醫院管理局屯門湖康診所普通科門診診所
- 香港新界屯門湖翠路168–236號海趣坊65號鋪大快活
- 香港新界屯門湖翠路2號美樂花園68號地鋪滋味餐廳小廚
- 香港新界屯門青松觀路23號屯門醫院放射治療大樓地下低層屯門醫院臨床腫瘤科
- 由屯門市中心開出往機場(地面運輸中心)路線號碼E33的龍運巴士
- 由機場（地面運輸中心）開出往屯門市中心路線號碼E33的龍運巴士
- 香港新界屯門青松觀路23號屯門醫院主座大樓地下藥劑部
- 香港新界屯門屯子圍135號
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記者：李榮忠