【虐待兒童】童樂居兒童絕大部分無父無母 鄭丹瑞：虐待是泯滅人性的行徑

▲ 鄭丹瑞認為，虐待是泯滅人性的行徑。

一間有80多名職員的機構，當中發現有起碼六個人，涉及對受保護的兒童造成不同程度的傷害，如果不是街坊無意中揭發，基本上這件事在童樂居的四面圍牆遮擋下，可能永遠不會被揭發。

童樂居是香港保護兒童會轄下的一個保護兒童的機構，這些兒童絕大部分都是無父無母，可說叫天不應、叫地不聞。很難想像，掛名保護兒童的地方，竟然可以有人如此「無人性」傷害小孩子。我大膽假設，一定不止現在已被捕的六個工作人員，到底還有幾多人同流合污？其他的人是知情不報？是互相維護？是隻眼開隻眼閉？都必須正視。

新聞報道指，被捕的童樂居工作人員，竟然向警方聲稱，不知道自己的所作所為是虐待！我倒想問香港保護兒童會，到底有沒有一套監管守則？照顧小孩子的指引？抑或任由員工自把自為？員工入職的時候，你給他們的briefing是甚麼？不會是「總之唔好搞出事，亦唔好搞到我，你點做，我睇唔到」吧？

任何一個人都應該知道，掌摑、拍打、扯頭髮、拋落地，這不叫做教導，也不叫體罰，這叫做虐待。虎毒不吃兒，究竟這些被捕員工，在虐待孩子時，是甚麼心態？腦袋當時在想甚麼？竟然做得出如此埋沒良知、泯滅人性的行徑，然後，該機構每年仍然可以心安理得，收取納稅人的8,800萬元政府資助！

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全文刊於《經濟日報》，原題為「泯滅人性」