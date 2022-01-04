【喜歡炫富】身邊不乏喜歡炫富的人 抬高自己以貶低別人

▲ 追求物質享受沒有對與錯，但要懂得珍惜物件。

在咖啡室裏，坐在旁邊有一位喜歡炫富的鄰居正向他身旁的友人展示新買的手機。他轉過頭望了我的手機一下，我意識到自己已成為他下一個目標。他問我為甚麼不換一部多功能及影相更加清晰的新款手機。我淡然望着他回答：「不用了。」「為甚麼？」「夠用便可！」然後我繼續歎咖啡，沒有理會他。

從小到大，身邊不乏這類喜歡炫富，抬高自己以貶低別人，或喜歡跟風而隨波逐流的人。幸好我的性格比較有主見，清楚知道自己喜歡甚麼，需要甚麼，不大倚賴別人提供意見或受他人影響。我和一些初中學生分享了在咖啡室遇到的事，問問他們的看法。

大部分學生認為他們仍是求學階段，只要物品功能達到目的便可，不用盲目地追求或跟風，還帶出惜物這個價值觀。而一小部分則認為追求新高科技非常重要，否則不但落伍，還會被別人取笑，走上潮流尖端使他們有一份優越感。至於鄰居炫富的行為，他們一致覺得「討厭」。

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追求物質享受是沒有對與錯的，但我們要懂得珍惜物件。現今科技及生產力發達，每分每秒也有新的產品面世。如果我們沒有自己的價值觀及主見，便容易給五花八門的商品牽着走，浪費很多仍是有用的東西。最危險的是如果本身能力有限但又怕別人取笑而盲目跟風，或由於跟不上風而感羞恥或自卑，因而做出不當的行為，如強迫父母購物，甚至產生盜竊的念頭。

子女在成長過程中容易在物質需求上受別人影響，家長們應要從小教導子女正確的價值觀，及培養他們有自己的主意，更要注意炫富是不值得鼓勵的行為。

全文刊於《經濟日報》，原題為「炫富」