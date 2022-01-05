【靚太安樂窩】80後夫婦特購入580呎舊樓全拆重裝　熱愛日本55萬打造簡約木系家居

▲ 80後型爸Kevin表示希望家人可以在安樂窩中有自己私人空間。

荃灣區交通便利，又具備完善規劃配套，難怪不少居民均表示「住慣荃灣，根本逃離唔到！」。80後型爸Kevin 13年前搬進荃灣，其後發現該區衣食住行各方面極為便捷，加上方便兒子上學，於一年前購入愉景新城580呎3房2廳單位，並大翻新打造日式木系簡約家居。

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男屋主Kevin指自己和家人熱愛日本文化，故特意揀選荃灣區內舊式設計單位並重新裝修。花3個月參考多間日本住屋和酒店設計作靈感構思後，便找設計師報價及實行。

荃灣方便番工番學，專登買呢間25年原裝嘅屋貪夠舊，全拆後整返自己想要嘅日本設計。裝修真係要用好多時間，有個大概idea，就比設計師俾意見執detail位。

特設和風家居擺設

客飯廳以米白色為主，配上淺木色地板及木系傢俬如木紋條子飾櫃、木條子玻璃走廊趟門等，營造溫馨舒適感覺。餐桌後設有一幅2米高富士山掛畫，背面為磁石牆紙，方便女屋主張貼兒子學校通告。另外，客廁特設雲石磁磚製的日式風呂，及圓鏡連木條子櫃，如置身日式家居。

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Kevin:我想全屋人都擁有各自小天地

一家三口，每人都希望有私人空間享受生活。客廳特設頂式玻璃飾櫃擺放珍藏，滿足Kevin對大量儲物空間的要求。由於太太喜歡下廚，所以廚房改做半開放式，既適合聚會時和朋友互動，又可大增整體空間感。另外，Kevin又表示10歲兒子房間以他最愛的Lego和三眼仔配色為題，更增設多個儲物櫃，以便收藏雜物。

工程詳情：

裝修時間：3.5個月

總裝修設計費用約 55萬，當中包括以下項目：全屋清拆、泥水電工、訂製傢俬及全屋油漆等。

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責任編緝：張懿慧