【非禮男童】涉非禮男童兼要求說「我愛你」換禮物　六旬漢就非禮等罪判囚6年半

▲ 被告趙南森今於區域法院被判監6年半。資料圖片

有孌童案底的6旬退休漢，涉於2019年在玩具店認識12歲男童後，在巴士上非禮男童，並尾隨男童到其住所要求互相手淫，另要求男童說「契老竇我愛你」，以換取AirPods Pro等禮物。退休漢早前經審訊後，被裁定非禮等共4罪成立，今（4日）於區域法院被判監6年半。法官判刑時指，被告曾在年幼時遭性侵，應明白這會對事主成長有長遠影響。心理報告顯示事主仍感憤怒及自責，冀被告能被判終身監禁。

被告趙南森又名趙淑謙(63歲)，報稱退休人士，他被控3項非禮及1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，早前經審訊後被裁定全部罪名成立。

法官判刑時引述被告的精神及心理報告指，被告否認對男童有興趣，但報告顯示被告有孌童癖及邊緣化。被告在10歲時曾被性侵，自此滿腦子充斥性慾，曾偷窺母親洗澡及非禮胞弟。

法官指，案發時被告與事主X年齡相距逾50年，由於被告在玩具店為X解困，X當時對他沒有戒心。隨後被告和X乘坐巴士，並要求X坐於後排窗邊，使X難以逃走，並摸X下體數秒。被告又曾主動替X手淫後稱X已經長大，被告顯然得知X在發育過程中未有性經驗，被告於童年時曾遭性侵，應明白這會對事主成長有長遠影響。

法官又指，案情顯示X是在不情願和無奈下就範。從心理報告顯示，X由於當時未有拒絕被告要求，因而感到憤怒和自責。同時X又害怕被告會尋仇，因缺乏安全感，冀被告能被判終身監禁。X的父母在審訊期間仍表現憤怒，可見被告的厭惡行為對他們揮之不去。

被告過往共有13項類似案底，有關法例原則是保護未成年人士，故量刑需具阻嚇性，法官最終被告入獄共6年半。

控方早前開案陳詞指，2019年10月22日，12歲的X在旺角連鎖玩具店被發現打開1盒玩具，被告見狀代為付款。數天後被告向X表示不用還錢，又跟隨X乘巴士。2人坐在上層後排位置，被告撫摸X下體數秒後遭X喝止。

被告得知X地址後，於2020年8月到其住所門外樓梯替X手淫，及要求X為他手淫。被告隨後再兩度到X住所，要求X為他手淫，X為令被告離開而順應要求。同年9月，X的父母發現X與被告的訊息可疑，致電被告後揭發事件。

根據WhatsApp紀錄顯示，被告曾要求X每天早午晚說「契老竇我愛你」，指X與他午餐10次，使可獲遊戲點數或AirPods Pro。X於案發期間，曾收取被告200元現金、陀螺及AirPods Pro等。

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記者：梁錦麟