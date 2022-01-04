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【東京復仇者】人氣日漫改編電影創逾43億日元票房　北村匠海穿越時空改變未來

娛樂 18:11 2022/01/04

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《東京復仇者》

由日本人氣動漫改編的真人電影《東京復仇者》（東京卍リベンジャーズ）在日本2021年7月上映，狂收43億日元票房，在香港將在本月上映。

《東京復仇者》原著漫畫十分巴閉，是《少年JUMP》續《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》後力谷的作品，故事講述主角花垣武道企圖用穿越時空的能力拯救親友，在2021年9月單行本累計銷量已逾4000萬本。

至於電影真人版由北村匠海演主角花垣武道，電影改編成主角花垣武道於現代為27歲，穿越回10年前的過去，亦即回到他的高中生時期，不同於原作漫畫設定的穿越至12年前的國中生時代。

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不良少年逆襲東京

故事講不良少年花垣武道（北村匠海飾），退學後過著渾渾噩噩、了無意義的生活。有日武道從電視上得知高中時期的女友日向（今田美櫻飾）及其弟弟直人（杉野遙亮飾）無端捲入黑幫「東京卍會」的紛爭而被殺身亡。

隔日武道在月台意外跌落路軌，以為死定時，卻神奇地穿越時空，回到10年前高中時期的自己並遇上直人，兩人決定聯手改變未來。

武道成功接近「東京卍會」總長Mikey（吉澤亮飾）及副總長Draken（山田裕貴飾），卻發現兩人重情重義，更取得兩人信任。這時另一黑幫要來挑戰「東京卍會」，為了改變未來，武道再要挺身迎戰逆襲東京。

撰文 : TOPick柴犬出動

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