【新年送禮】龍島新春限定朱古力及曲奇禮盒 85折起入手多款千層酥禮盒【附優惠詳情】

▲ 龍島推出一系列 Floral Awakening為題的新春限定賀歲禮盒。(圖片由品牌提供)

龍島推出一系列以春日節慶花卉為題的新春限定賀歲禮盒，每款設計都別出心裁，大家可與摯愛共享佳節。

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新春限定

Lucky Tiger 香橙朱古力

可愛造型的 Lucky Tiger 手工香橙朱古力，賣相應節又吸引，必定大受小朋友歡迎。

售價:$32/件

春意盎然新春三層尊貴禮盒

三層尊貴禮盒，頂層有 8 款不同口味的手工朱古力；第二層是曲奇及千層酥，下層是玫瑰茉莉花茶及桂花烏龍茶。享用完畢後，禮盒更可作飾物箱或儲物之用。

售價:$698/件

盛放桃花迎春雙層瑰麗禮盒

設計有如首飾箱的雙層禮盒，上層盛載著 9 款不同口味的手工朱古力，下層分別是3款不同口味的馬卡龍曲奇及千層酥，包括玫瑰荔枝馬卡龍、焦糖千層酥等。

售價:$539/件

春日綻放新年朱古力禮盒 (16 件裝)

紫紅色的牡丹花圓型朱古力禮盒，盛載著16款不同口味的手工朱古力，如香蕉 軟心黑朱古力、夏威夷果仁牛奶朱古力等。

售價:$439/件

團花簇錦千層酥及曲奇禮盒 (30 件裝)

特別設計的三款造型曲奇，包括 桃花綻放曲奇、招財進寶曲奇及歡聚團圓曲奇配搭不同口味的千層酥。

售價:$278/件

胸背劇痛如「被刀劈」揭患罕見病 馬凡氏症患者大動脈撕裂風險高250倍：願用盡生命助病友

春花迎福千層酥禮盒(30件裝)/ 迎花接福千層酥禮盒(30件裝)

兩款不同口味配搭禮盒以供選擇，春花迎福千層酥禮盒內有牛油千層酥、士多啤梨千層酥等; 迎花接福千層酥禮盒內有牛油千層酥、芝麻千層酥等。

售價:$258/盒

花開如意雜錦牛油曲奇禮罐(530克)

橙色曲奇禮罐內有12款口味的雜錦牛油曲奇，包括原味牛油、小紅莓、夏威夷果仁、亞麻籽、藍莓等。

售價:$258/盒

富貴花開純黑片裝朱古力禮盒(16件裝)

一盒有齊4款不同濃度的純黑朱古力，配以紫紅色牡丹花禮盒。

售價:$208/盒

春日繁花朱古力條禮盒(8件裝)

朱古力外層包著乳酪果乾、棉花糖花生及雲呢拿曲奇及提子乾，必定深受大小朋友歡迎。

售價:$128/盒

春日甜品杯

龍島與香港陶瓷品牌Loveramics 合作，推出四款充滿春日色彩的甜品杯，如:果漾雙重芒果慕絲(黃杯)、木糠蛋糕(紅杯)、白桃士多啤梨慕絲(紫杯)及北海道牛奶布丁(粉紅杯)。

售價:$68/杯

折扣優惠

滙豐信用卡持卡人

優惠日期：2022年1月1至19日

優惠詳情：

禮盒 折扣 春意盎然新春三層尊貴禮盒

盛放桃花迎春雙層瑰麗禮盒

春日綻放新年朱古力禮盒(16件裝) 9折 春意盎然新春三層尊貴禮盒

盛放桃花迎春雙層瑰麗禮盒

春日綻放新年朱古力禮盒(16件裝)

富貴花開純黑片裝朱古力禮盒(16件裝)

團花簇錦千層酥及曲奇禮盒(30件裝)

春花迎福千層酥禮盒(原味、士多啤梨、焦糖) (30件裝)

春花迎福千層酥禮盒(原味、黑白芝麻、鹹蛋) (30件裝)

花開如意雜錦牛油曲奇禮罐(530克) 任何兩件即享9折優惠/任何三件即享85折優惠

龍島會員

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春日綻放新年朱古力禮盒(16件裝) 9折

即日起於全線龍島分店有售。

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責任編緝：張懿慧