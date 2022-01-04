  • 19°C
香港時間 : 2022104日 (週二) 19:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【連任主席】梁君彥稱新一屆不再蜻蜓點水式議政　國徽前主持會議信心更大

政治 19:12 2022/01/04

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

梁君彥連任立法會主席。（林宇翔攝）

新一屆立法會主席今日產生，由經民聯梁君彥自動當選，成功連任。梁君彥連任後會見傳媒稱，新一屆議會在修改《議事規則》下運作，議員會更聚焦工作，一改以往蜻蜓點水式議政，能夠就深層次矛盾深入探討，用最大公約數服務市民。

梁君彥表示，以往議員可以加入7至8個事務委員會，會議又會同時舉行，令到議員只能「蜻蜓點水」般開會，相信今屆議員能夠更聚焦，更專注細心工作，又希望議員能全程參與兩小時會議。他又形容，90名議員都是以民為本，亦有專業背景及廣泛代表性，相信一定能夠幫助到市民。

對於行政與立法關係，梁君彥以齒輪作比喻，稱立法會除了有制衡權力，但都要有合作性，良性互動，認為機械是為市民而轉動。

另外，立法會早前因應宣誓儀式，以國徽除代了區徽，而行管會昨日決定保留國徽，將同時懸掛國徽及區徽。梁君彥表示，有關決定平衡了新一屆議員意見，也聆聽到公眾聲音、諮詢了法律，程序上未必走足，但深信獲得絕大部分議員支持，強調考慮了法律、比例及安全問題。

他又形容，會議廳同時懸掛國徽及區徽，能夠添加莊重，也能令一國兩制得以實踐，更稱「主席身後有國徽照住，我也有更大信心！」

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤

相關文章

【立法會宣誓】特首本周四禮賓府辦歡迎茶聚　李家超下周二舉行歡迎午宴
21:31 2022/01/03
【立法會宣誓】特首本周四禮賓府辦歡迎茶聚　李家超下周二舉行歡迎午宴
【第三針疫苗】政府下周三派外展隊到立法會為議員打針　僅提供科興疫苗
今日 16:27
【第三針疫苗】政府下周三派外展隊到立法會為議員打針　僅提供科興疫苗
【自動當選】僅一人報名參選立法會主席　梁君彥順利連任
今日 17:19
【自動當選】僅一人報名參選立法會主席　梁君彥順利連任

你可能感興趣

【立法會宣誓】特首本周四禮賓府辦歡迎茶聚　李家超下周二舉行歡迎午宴
21:31 2022/01/03
【立法會宣誓】特首本周四禮賓府辦歡迎茶聚　李家超下周二舉行歡迎午宴
【第三針疫苗】政府下周三派外展隊到立法會為議員打針　僅提供科興疫苗
今日 16:27
【第三針疫苗】政府下周三派外展隊到立法會為議員打針　僅提供科興疫苗
【自動當選】僅一人報名參選立法會主席　梁君彥順利連任
今日 17:19
【自動當選】僅一人報名參選立法會主席　梁君彥順利連任
政治 經民聯 梁君彥 立法會

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘