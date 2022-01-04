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【新冠肺炎】單日再多39宗確診大多屬輸入個案　望月樓群組66歲初確婦今確診

社會 19:59 2022/01/04

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（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（4日）新增39宗輸入個案，至今本港累計確診個案12,690宗，由1月1日起計的無症狀感染個案為71宗。至於累計陽性檢測個案則共有12,761宗。

新增個案包括36宗輸入個案及3宗與輸入個案有流行病學關連的個案。34宗涉及變異病毒株的感染，餘下5宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及16男23女，年齡介乎13至66歲。輸入個案當中，8人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，27人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由B組指明地區（中風險）的地區抵港；32人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，4人於檢疫期間檢測結果呈陽性。

而有3宗與輸入個案有流行病學關連的個案為12746、12747及12754。個案12747是涉及望月樓的個案，該名66歲女病人於12月27日下午約12時半至1時半到望月樓用膳，12月31日被安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其後檢測結果呈陽性，個案12746及12754是早前輸入個案12676的同住家人，近期沒有外遊。個案12746涉及一名35歲男病人。個案12754涉及一名62歲女病人，沒有病徵，於1月1日被界定為密切接觸者並獲安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫，1月2日抽取的樣本檢測結果呈陽性。病人沒有接種新冠疫苗。

此外，根據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12620至12629、12673及12708均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。這些個案涉及8男4女，年齡介乎1至61歲，９人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測呈陽性，３人於檢疫期間檢測結果呈陽性。連同上述個案，香港至今共錄得114宗涉及Omicron的個案。

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責任編輯：李榮忠

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