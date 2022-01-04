【疫苗氣泡】校長籲小學及幼稚園家長先打針　倡當局准不宜打針教師續進行面授課

▲ 資助小學校長會名譽主席張勇邦指，若要學校獲得足夠保護，當局應積極鼓勵小學及幼稚園家長先打針。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日（4日）宣布，「疫苗氣泡」強制打針範圍將於2月24日起擴大至學校、公共圖書館及博物館等，學校方面初步適用於校長及教職員，暫不適用於學生，有關細節待定（詳情即看：【下一頁】）。學界指若要學校獲得足夠保護，應同時涵蓋其他入校入士，由於12歲以下兒童未能接種疫苗，政府應積極鼓勵小學及幼稚園家長先打針，否則學校再現來自家庭傳播亦無補於事。

自去年9月1日起，教育局已要求學校教職員包括由學校直接僱用的教學及非教學人員、其他提供到校服務人士，以及經常出入校園人士，必須至少已接種1劑疫苗，或定期進行病毒檢測並取得陰性結果，當局其後於本月起收緊至3日一檢（詳情即看：【下一頁】）。翻查政府早前向立法會提交文件，截至去年9月初，已接種第1劑或第2劑疫苗的學校教職員比率，約為92%。

對於疫苗氣泡即將擴大至學校等場所，資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，現時大部分小學教職員接種率已達9成，倡政府維持豁免有醫生證明、身體狀況不宜打針者，可繼續直接進行面授課堂，否則倘個別教師因未能打針而要進行網課，會對學生學習不公道。

張勇邦續指，既然當局欲為學校提供足夠保護，除教職員外，入校人士還涵蓋送貨工人、校車及保姆車司機等；他提及現時不少學校在疫情下不會安排家長入校，但如遇學生身體不適等情況，亦有需要入校，甚至有可能在家中傳染子女，故政府亦應積極鼓勵小學及幼稚園家長先打針，「如果學校做哂所有嘢，但家長唔打，出現嚟自家庭嘅感染都無補於事。」

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展則指，對於疫苗氣泡應否同時涵蓋學生家長，他稱暫未知悉家長對此的意見，又指家長在疫情以來也甚少進入校舍；他形容現時疫情來勢洶洶，「打針以外無其他方法」，倡盡快落實讓12歲以下兒童打針。

教育局日前澄清即將停課的消息屬謠言，特首林鄭月娥今亦稱暫不會收緊社交距離措施，包括不會停課，張勇邦對此表示感到安心，但假如出現新一波疫情，他希望當局能讓學校知悉在甚麼情況下預計需要停課，讓學界及家長有所準備。（詳情即看：【下一頁】）

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記者：馮琪雅