【封區檢測】銅鑼灣高威樓涉初步確診個案　政府封區強制檢測

▲ 銅鑼灣高士威道16-22號高威樓，1月4日晚上被列作受限制區域，居民需要進行強制檢測。曾耀輝攝

港府今晚（4日）10時半起圍封銅鑼灣高士威道16-22號高威樓，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約8時完成此行動。

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政府發言人表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

新冠變種病毒Omicron威脅全球，本港恐出現社區隱形傳播鏈，衞生防護中心今日下午接獲一宗初步確診個案，涉及一名42歲男測量師，與太太及女兒居屯門翠寧花園，初步流行病學調查顯示患者無去高危場所，包括又一城或望月樓，並無與其他確診個案接觸，詳情即看:【下一頁】

另外，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日表示，望月樓群組新增一宗初步確診個案，為早前確診的50歲女患者的13歲女兒，居於馬鞍山雅典居第6座，曾與母親一同到望月樓用膳，在去年12月31日被送到檢疫中心，她在1月3日出現病徵，入院檢測後結果呈初步陽性。詳情即看:【下一頁】

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記者：陳梓蔚