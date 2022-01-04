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【童樂居虐兒】獨立檢討委員會首開會　誓為兒童發聲　

社會 21:10 2022/01/04

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童樂居早前被揭有職員虐童。（資料圖片）

香港保護兒童會早前被揭發虐兒，至今已有20名受害兒童，6名職員被捕。香港保護兒童會執行委員會於昨天（3日）通過成立獨立檢討委員會，全面審視「童樂居事件」及機構管理與運作。獨立檢討委員會今首次開會，強調將會為兒童發生，並指委員會如再發現有刑事成分的違規事件，必然會轉交警方跟進。

香港保護兒童會獨立檢討委員會主席黃嘉純。（黃建輝攝）

獨立檢討委員會有六名成員包括律師、精神科及兒科醫生及臨床心理學家等，今晚第一次會議，他們說會找出童樂居事件成因，分階段提交報告，亦會就機構管理與運作提出建議，但他們只負責審視及建議，無權要會方接受及執行。

委員會主席、香港律師會前會長黃嘉純表示，委員會首要核心工作是查找事實，為受害兒童發聲，並分階段提出改善意見，爭取時間撰寫全面檢討報告，以防止同類事件再發生。

黃嘉純表示，委員會將調查會務和架構事宜，以及保護兒童會旗下其他設施的管理和運作，及就此提供建議。他強調，委員會不會妨礙警方目前調查工作，又補充委員會如再發現有刑事成分的違規事件，必然會轉交警方跟進。

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記者：袁澍

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