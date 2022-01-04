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【Harbour the Sonic】ToNick+陳蕾破天荒聯乘　齊集全新地標與樂迷相聚

娛樂 21:00 2022/01/04

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陳蕾與ToNick即將舉行音樂會。

《Harbour the Sonic》戶外音樂會第二彈邀得陳蕾及ToNick，以仙氣空靈的聲線和熱血狂野的搖滾令今個冬季熱血沸騰，破天荒聯乘定必為樂迷帶來驚喜體驗。

早前陳蕾與ToNick於社交媒體上的互動獲得極大迴響，樂迷紛紛大呼期待！

【歌手 • 門】與岑寧兒成打機戰友　陳蕾分享音樂路上高低起伏

雙方首次於戶外與一眾樂迷相聚，兩種截然不同的歌曲風格為演出帶來無窮無盡的可能性，由他們唱出能夠改變宿命的樂曲，可謂是最好的安排。

陳蕾早前舉行個人演唱會，以亦柔亦剛的歌曲風格震撼人心，絕對是當代深受樂迷喜愛的女歌手之不二人選。至於樂隊ToNick近年則一躍成為香港最受歡迎樂隊之一，作品膾炙人口包羅萬有，耳熟能詳的歌曲往往能炒熱現場氣氛。

【音樂會】周國賢+陳蕾+ONE PROMISE熱血追夢　搖滾獻唱掀起全場高潮

最新影片推介：蔣家旻專訪

雖說雙方各自逐夢從未有過交集，但原來曾不約而同地因演唱日本風格歌曲而廣獲好評。

陳蕾曾以翻唱劇場版《鬼滅之刃 無限列車編》的人氣主題曲《炎》獲得極大迴響亦驚艷了不少樂迷，同樣地 ToNick 亦以原創歌曲《鬼滅之日》撼動了不少人心。

今年1月29日，雙方將齊集於全新地標Wonderland，現身於同一時空與樂迷相聚，燃燒音樂熱情！

《Harbour the Sonic》# 陳蕾 x ToNick 音樂會
地點：Wonderland 竹翠公園
地址：西九文化區 (原址苗圃公園）
日期：2022 年 1 月 29 日
票價：$888/$688/$488
門票詳情：•2022年1月10日早上11Mastercard®信用卡客戶獨家優先訂購
               • 2022 年 1 月 11 日於早上 11 時起於Tix-GetGo 公開發售
           （Mastercard 獨家優惠 • Mastercard 信用卡客戶可享免手續費優惠）（價值：HK$22）
購票網址：tix-get-go.kktix.cc

撰文 : TOPick柴犬出動

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