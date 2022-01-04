【經營危機】泰加棄保的士車主　保監局聯繫保險公司提供30日按保方案

▲ 泰加棄保的士車主。（資料圖片）

的士保險龍頭泰加保險日前通知的士車主，將在7日通知期後退保，的士司機面臨有車不能駛的情況。保監局有見及此，已聯絡其他保險公司向受影響投保人提供30日的按保方案，的士業界暫時避過停運危機。

保監局回覆查詢指，知悉有保險公司近期取消其承保的士保單及退回保費。為確保市場穩定和避免對的士業及巿民造成影響，保監局較早前已聯繫香港保險業聯會及其他具相關經驗的保險公司擬定方案，讓的士車主可以有秩序地將受影響保單轉移至其他保險公司承保。

鑒於是次特殊情況，相關保險公司同意向受影響投保人提供30日的按保方案，確保的士不會因為保單被取消而不獲保險保障。

的士車行車主協會永遠會長鄭克和在電台節目指，料有過萬的士的保險將會在一星期內失效，批評泰加並無提供替代方案。

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記者：陳梓蔚