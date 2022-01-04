【防疫措施】港府延長現有防疫措施兩周至19日　下月24日落實擴展疫苗氣泡

▲ 港府延長現有防疫措施兩周至19日，2月24日落實擴展疫苗氣泡。（陳國峰攝）

政府今日（4日）公布，將刊憲延續現行社交距離措施的有效期14天，由1月6日生效，直至1月19日為止，並將於2月24日落實擴展「疫苗氣泡」的計劃，以預留足夠時間進行準備工作，包括讓市民有序接種疫苗。

政府表示，將會落實一系列措施，擴大「疫苗氣泡」的要求，其範圍包括所有受第599F章規管的餐飲處所及表列處所。此外，「疫苗氣泡」亦會涵蓋學校和一些政府文康設施，如公共圖書館等。

政府指，當「疫苗氣泡」2月24日擴展至受第599F章規管的餐飲處所及表列處所，以及其他文康設施時，員工須最少已接種了一劑新冠疫苗，而在8星期後必須完成接種了2劑新冠疫苗；而進入對顧客或使用者實施疫苗接種要求的處所時，顧客或使用者須最少已接種了一劑新冠疫苗。

考慮到業界需要作出準備，接種疫苗要求的具體安排，以及就學校和一些文康設施之適用對象等細節，政府指將會與持份者商討後，再公布詳情。政府亦會研究適當的配套安排，以便利處所負責人執行有關規定。

政府發言人表示，Omicron變異病毒株肆虐全球，近日世界多地均錄得破紀錄的新增個案。呼籲尚未接種第一、二劑疫苗，以及符合資格接種第三劑疫苗的市民珍惜香港暫時充裕的疫苗供應，盡快接種。

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責任編輯：李榮忠