【疫苗接種】教育局再度收集師生打針數據　全港學校最遲本月11日提交

▲ 教育局去信全港中、小學及幼稚園，再度收集師生接種疫苗數據。（資料圖片）

政府今日（4日）宣布，「疫苗氣泡」強制打針範圍將於2月24日起擴大至學校及公共圖書館等場地，教育局今日去信全港中、小學及幼稚園，再度收集師生接種疫苗數據，須於下周二（11日）或之前提交。

教育局在通函中提及，自去年9月1日起，全港學校全體教職員（包括由學校直接僱用的教學及非教學人員）、其他在校服務人士，以及經常出入校園人士，必須至少已接種1劑新冠疫苗，或定期進行新冠病毒檢測並取得陰性結果。

局方繼去年5月、9月及11月收集教職員及學生接種疫苗的情況，今第4度要求學校提交師生打針數據，包括全體教職員、非直接僱用的提供在校服務人士，以及12歲或以上學生，截至本月5日的打針數據。

據通函附件，學校須分別列出教職員及提供在校服務人士已打齊兩針、僅打1針或已預約接種第1針、「已申報基於健康理由不適合接種」及「沒有健康理由，須定期自費檢測」的人數；學生打針數據方面，則須分別列出18歲或以上學生，以及12至17歲學生，已打齊兩針，以及僅打1針或已預約接種第1針的人數。局方指，學校須提醒已申報基於健康理由不宜接種的師生備妥醫生證明書。

最新影片：【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病 5大徵狀與睡眠窒息症有關

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅