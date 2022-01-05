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【封區強檢】銅鑼灣高威樓及東寧大廈居民完成檢測　無發現陽性檢測個案

社會 09:09 2022/01/05

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高威樓有60戶未有人應門。

衞生防護中心今日（5日）表示，正調查2宗相關初步陽性檢測個案。首宗個案涉及一名48歲女病人，居於銅鑼灣高士威道16-22號高威樓，第二宗個案涉及一名43歲女病人，居於銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈，政府昨晚已將2名病人居住的大廈，分別為銅鑼灣高士威道16-22號高威樓，及銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈作出限制與檢測宣告。

銅鑼灣高士威道16-22號高威樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，截至今日約凌晨3時，約120名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。上址約有60戶沒有人應門，當局會採取措施跟進。

而銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈，截至今日凌晨2時，約150名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

【封區檢測】銅鑼灣高威樓涉初步確診個案　政府封區強制檢測

【封區強檢】涉初步確診個案　銅鑼灣東寧大廈晚上11時05分圍封檢測

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責任編輯：余思嵐

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