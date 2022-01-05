【Omicron傳播】國泰空姐疑爆三代傳播　 確診家人疑傳染跳舞朋友及朋友外傭

衞生署衞生防護中心今日（５日）表示，正調查２宗相關初步陽性檢測個案，28歲美國返港國泰空姐感染群組擴大，她的同住家人及密切接觸者中招外，家人亦傳染在銅鑼灣跳舞中心的朋友及朋友的外傭，昨晚分別把2宗個案居住的銅鑼灣京士頓街東寧大廈及高士威道高威樓列為受限區域，區域內人士須接受強制檢測。

首宗個案涉及一名48歲女病人，居於銅鑼灣高士威道16-22號高威樓，是早前與輸入個案有流行病學關連的個案12754（確診空姐同住家人），潛伏期內沒有外遊。她曾與個案12754及另外約20名友人於2021年12月31日一同於維多利亞公園和銅鑼灣社區中心跳舞，病人為一名家庭主婦，曾於8月20日及9月10日在內地接種兩劑國藥疫苗。

第二宗個案涉及一名43歲女病人，居於銅鑼灣京士頓街11號東寧大廈，是一名外籍家庭傭工，她的僱主為個案12754（確診空姐同住家人）的另一名密切接觸者，近期沒有外遊。病人曾接種兩劑復必泰疫苗。根據目前所得資料，確診空姐同住家人曾於2021年12月30日到訪43歲女病人和其僱主位於東寧大廈的住所，該僱主曾與確診空姐同住家人和約20人於12月31日一同於維多利亞公園和銅鑼灣社區中心跳舞。

根據資料，該名28歲國泰空姐（個案12676）及其同住的62歲女性家屬（個案12754）日前先後確診，銅鑼灣2宗初步陽性個案與確診國泰空姐確診家人相關。

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【封區檢測】銅鑼灣高威樓涉初步確診個案 政府封區強制檢測

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責任編輯：余思嵐