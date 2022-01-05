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【Omicron傳播】9名密切接觸者已登上海洋光譜號　郵輪提早回程強檢

社會 09:48 2022/01/05

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衞生防護中心要求海洋光譜號回程強制檢測。

28歲美國返港國泰空姐感染群組擴大，她的同住家人及密切接觸者中招外，家人疑傳染在銅鑼灣跳舞中心的朋友及朋友的外傭，其確診家人的9名密切接觸者更登上海洋光譜號，衞生防護中心在凌晨（5日）公布，海洋光譜號上9密切接觸者已隔離，署方將為旅客船員檢測。

衞生防護中心在凌晨（5日）公布，國泰空姐確診家人（個案12754）9名密切接觸者，當中包括一名43歲初步確診外傭的僱主，於１月2日登上郵輪「海洋光譜號」。相關郵輪1月2日出發進行「公海遊」，原訂於1月6日回程。

中心指根據船公司提供的資料，船上約有2,500名乘客和1,200多名員工。中心得悉有密切接觸者登上郵輪後，已立即要求船公司先將該9名密切接觸者在船上隔離，並為他們在船上進行病毒檢測，檢測結果初步均呈陰性。

中心已要求該郵輪提早於1月5日早上回程。為審慎起見，該郵輪會納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處郵輪的人士，須在指定日子接受強制檢測。待郵輪抵達啟德郵輪碼頭後，政府會為所有乘客和員工進行病毒檢測，而該九名密切接觸者會送到竹篙灣檢疫中心進行檢疫。中心人員將會登上郵輪視察衞生情況。

【Omicron傳播】郵輪海洋光譜號9名密切接觸者檢測呈陰性　船上旅客船員提早回程檢測

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記者：伍瑋瑋

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