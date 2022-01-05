【強制檢測】57個處所納強檢　包括維園西九M+及海洋光譜號

▲ 57個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

政府今日（5日）深夜就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處57個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應1宗涉及變異病毒株的初步陽性檢測本地個案、1宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及2宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有56個指明地方被納入強制檢測公告。

另外，任何在1月2日下午1時30分至1月4日期間曾身處「海洋光譜號」郵輪超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於1月5日及1月7日接受檢測。除為進行指明檢測外，受檢人士於完成1月5日進行的指明檢測並得到衞生主任同意前，必須留在「海洋光譜號」郵輪上或衞生主任指明的地方，以及在完成1月7日進行的指明檢測並確定檢測結果前，應盡可能留在其居住地點，避免外出。

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1. 任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士（不論以何種身分身處該等地點，包括 但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）為指明類別人士：

銅鑼灣福蔭道7號銅鑼灣社區中心三樓

指明期間及時段：2021年12月31日上午10時至中午12時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1 月12日、2022年1月19日

維多利亞公園

指明期間及時段：2021年12月28日上午6時至上午9時、2021年12月29日上午6時至上午9時、2021年12月30日上午6時至上午9時或2021年12月31日上午6時至上午9時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1月12日、2022年1月19日

天后歌頓道1A號地鋪陸田園餐廳小廚

指明期間及時段：2021年12月31日上午8時至上午10時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1月12日、2022年1月19日

銅鑼灣告士打道311號皇室堡15A樓東海薈•拉斐特

指明期間及時段：2021年12月28日上午8時至上午10時或2021年12月30日上午8時至上午11時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月11日、2022年1月18日

北角英皇道153號英皇大廈地下大澳德發

指明期間及時段：2021年12月29日上午8時至上午11時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5日、2022年1月10日、2022年1月17日

灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下樓層

指明期間及時段：2021年12月29日中午12時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月10日、2022年1月17日

北角電氣道169號理文商業中心13樓A室麥理倫香港有限公司

指明期間及時段：2021年12月13日至2021年12月31日（曾身處指明場所超過1小時）

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1月12日、2022年1月19日

屯門豐安街2號翠寧花園地下19號鋪芝味屋

指明期間及時段：2021年12月15日下午5時至下午6時、2021年12月30日下午5時至下午7時或2022年1月3日上午10時至上午11時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月7日、2022年1月10日、 2022年1月15日、2022年1月22日

屯門豐安街2號翠寧花園4座地下3號鋪何漢明醫生診所

指明期間及時段：2022年1月3日上午10時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月7日、2022年1月10日、 2022年1月15日、2022年1月22日

屯門湖康街2號屯門湖康診所

指明期間及時段：2022年1月3日下午1時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月7日、2022年1月10日、 2022年1月15日、2022年1月22日

屯門海榮路9號萬能閣1樓122室禮悅劍擊學院

指明期間及時段：2021年12月12日上午10時至中午12時、2021年12月27日上午10時至中午12時或2022 年1月2日上午10時至中午12時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月9日、2022年1月14日、 2022年1月21日

屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場20樓2003室容易教室

指明期間及時段：2022年1月2日下午2時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月9日、2022年1月14日、 2022年1月21日

屯門豐安街2號翠寧花園地下17號鋪雅翠餐廳

指明期間及時段：2022年1月2日中午12時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月9日、2022年1月14日、 2022年1月21日

屯門屯順街1號屯門市廣場1期地下、地面高層及1樓AEON屯門店

指明期間及時段：2022年1月2日下午2時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月9日、2022年1月14日、 2022年1月21日

荃灣海壩街22號華達樓地下F鋪初見

指明期間及時段：2022年1月1日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日、2022年1月13日、2022年1月20日

荃灣白田壩街45號南豐紗廠

指明期間及時段：2022年1月1日下午1時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日、2022年1月13日、2022年1月20日

荃灣蕙荃路22-26號綠楊坊地下G15-16鋪 HeSheEat

指明期間及時段：2022年1月1日下午3時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日、2022年1月13日、2022年1月20日

天后電氣道92-94號地下B-C鋪富東海鮮飯店

指明期間及時段：2021年12月13日中午12時至下午3時或2021年12月31日中午12時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1月12日、2022年1月19日

屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S地下S120號鋪金泰園

指明期間及時段：2021年12月15日上午8時至上午10時、2021年12月21日上午8時至上午10時、2021年12月22日上午8時至上午9時或2021年12月30日上午7時至上午9時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月11日、2022年1月18日

尖沙咀港鐵九龍站KOW 92號鋪華御結

指明期間及時段：2021年12月30日下午1時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月11日、2022年1月18日

西九文化區M+

指明期間及時段：2021年12月30日下午1時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月11日、2022年1月18日

北角電氣道160號木蘭苑地下至2樓金鑽名軒

指明期間及時段：2021年12月29日中午12時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月10日、2022年1月17日

屯門龍門路55-65號新屯門中心地下屯門輕便鐵路車廠

指明期間及時段：2021年12月28日上午9時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月9日、2022年1月16日

屯門龍門路43號龍門居第11座地下102-104號鋪熱點餐廳

指明期間及時段：2021年12月28日上午10時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月9日、2022年1月16日

屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S N區2樓N202-N203號鋪臺水鏜

指明期間及時段：2021年12月18日中午12時至下午5時或2021年12月27日下午1時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日、2022年1月15日

屯門井財街15號金銘大廈地下3號鋪有料案內所（井財街）

指明期間及時段：2021年12月25日下午4時至下午6時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月13日

屯門新墟村2台33號地鋪Thre3 concept

指明期間及時段：2021年12月25日下午3時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月13日

銅鑼灣希慎道33號利園一期1樓105號鋪蟹膳

指明期間及時段：2021年12月23日下午1時至下午4時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月11日

北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店

指明期間及時段：2021年12月23日至2021年12月24日（曾身處指明場所超過2小時）

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月12日

銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地庫B2號鋪麥當勞

指明期間及時段：2021年12月22日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月10日

西營盤皇后大道西509號地鋪幸鮨屋

指明期間及時段：2021年12月22日下午2時至下午7時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月10日

屯門青山公路21咪半藍地植園翠湖（嘉爵）園林酒家

指明期間及時段：2021年12月22日下午8時至下午10時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月10日

中環5號碼頭

指明期間及時段：2021年12月21日下午4時至下午6時或2021年12月21日下午9時至下午11時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月9日

長洲渡輪碼頭

指明期間及時段：2021年12月21日下午4時至下午6時或2021年12月21日下午9時至下午11時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月9日

長洲北社海傍路9號A地下新金湖海鮮酒家

指明期間及時段：2021年12月21日下午6時至下午10時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月9日

大圍田心村217號地鋪328茶餐廳

指明期間及時段：2021年12月20日上午9時至上午10時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日

沙田大圍美田路1號港鐵大圍車廠

指明期間及時段：2021年12月20日上午9時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日

火炭桂地街16-22號駿洋商場1樓101號鋪新明苑海鮮酒家

指明期間及時段：2021年12月20日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日

屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S N區1樓N-128號鋪敏華冰廳

指明期間及時段：2021年12月19日下午3時至下午8時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日

大角咀海庭道18號奧海城二期1樓大食代

指明期間及時段：2021年12月18日下午6時至下午11時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日

銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓1.13-1.22號鋪PLAYT咖啡廳

指明期間及時段：2021年12月17日中午12時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5日

葵芳葵義路2-10號新葵芳花園好爵中心商場1樓老趙廚房

指明期間及時段：2021年12月16日上午9時至上 午10時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日

大嶼山愉景灣愉景廣場131-132號鋪日本城

指明期間及時段：2021年12月23日下午5時至下午6時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月11日

大嶼山愉景灣愉景廣場114號鋪永安百貨

指明期間及時段：2021年12月23日下午4時至下午6時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月11日

坪洲寶坪街2號坪洲街市

指明期間及時段：2021年12月24日中午12時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月12日

大嶼山愉景灣D’Deck G02號舖麥當勞

指明期間及時段：2021年12月25日下午7時至下午9時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月13日

大嶼山愉景灣D’Deck 104B號舖Bookazine & Partytime

指明期間及時段：2021年12月25日上午9時至上午11時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月13日

2. 任何曾於以下指明期間及時段乘搭指明公共交通工具的人士（不論以何種身分乘搭該交通工具，包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客）為指明類別人士：

由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2021年12月29日上午10時至中午12時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月10日、2022年1月17日

由灣仔（香港會議展覽中心）開出往山景路線號碼961的九巴

指明期間及時段：2021年12月24日下午6時至下午8時、2021年12月29日下午6時至下午8時、2021年 12月30日下午4時至下午6時 或2021年12月31日下午4時至下午6時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1月12日、2022年1月19日

由屯門（友愛南）開出往荔景（北）路線號碼61M的九巴

指明期間及時段：2022年1月1日上午10時至中午12時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日、2022年1月13日、2022年1月20日

由屯門站開出往荃灣站路線號碼60M的九巴

指明期間及時段：2021年12月30日上午8時至上午10時或2022年1月1日下午4時至下午7時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日、2022年1月13日、2022年1月20日

由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2021年12月23日下午1時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月11日

由屯門站開出往沙田站路線號碼263的九巴

指明期間及時段：2021年12月20日上午7時至上午9時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日

由屯門翠寧花園開出往銅鑼灣路線號碼NR726的居民巴士

指明期間及時段：2021年12月29日上午7時至上午9時或2021年12月31日上午7時至上午9時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1月12日、2022年1月19日

由愉景灣（稔樹灣登岸處）開出往坪洲公眾碼頭的船隻

指明期間及時段：2021年12月24日上午11時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月12日

由坪洲公眾碼頭開出往愉景灣（ 稔樹灣登岸處）的船隻

指明期間及時段：2021年12月24日下午2時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月12日



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記者：黃穎津