【強制檢測】57個處所納強檢 包括維園西九M+及海洋光譜號
政府今日（5日）深夜就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處57個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應1宗涉及變異病毒株的初步陽性檢測本地個案、1宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及2宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有56個指明地方被納入強制檢測公告。
另外，任何在1月2日下午1時30分至1月4日期間曾身處「海洋光譜號」郵輪超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於1月5日及1月7日接受檢測。除為進行指明檢測外，受檢人士於完成1月5日進行的指明檢測並得到衞生主任同意前，必須留在「海洋光譜號」郵輪上或衞生主任指明的地方，以及在完成1月7日進行的指明檢測並確定檢測結果前，應盡可能留在其居住地點，避免外出。
1. 任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士（不論以何種身分身處該等地點，包括 但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）為指明類別人士：
- 銅鑼灣福蔭道7號銅鑼灣社區中心三樓
指明期間及時段：2021年12月31日上午10時至中午12時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1 月12日、2022年1月19日
- 維多利亞公園
指明期間及時段：2021年12月28日上午6時至上午9時、2021年12月29日上午6時至上午9時、2021年12月30日上午6時至上午9時或2021年12月31日上午6時至上午9時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1月12日、2022年1月19日
- 天后歌頓道1A號地鋪陸田園餐廳小廚
指明期間及時段：2021年12月31日上午8時至上午10時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1月12日、2022年1月19日
- 銅鑼灣告士打道311號皇室堡15A樓東海薈•拉斐特
指明期間及時段：2021年12月28日上午8時至上午10時或2021年12月30日上午8時至上午11時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月11日、2022年1月18日
- 北角英皇道153號英皇大廈地下大澳德發
指明期間及時段：2021年12月29日上午8時至上午11時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5日、2022年1月10日、2022年1月17日
- 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下樓層
指明期間及時段：2021年12月29日中午12時至下午1時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月10日、2022年1月17日
- 北角電氣道169號理文商業中心13樓A室麥理倫香港有限公司
指明期間及時段：2021年12月13日至2021年12月31日（曾身處指明場所超過1小時）
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1月12日、2022年1月19日
- 屯門豐安街2號翠寧花園地下19號鋪芝味屋
指明期間及時段：2021年12月15日下午5時至下午6時、2021年12月30日下午5時至下午7時或2022年1月3日上午10時至上午11時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月7日、2022年1月10日、 2022年1月15日、2022年1月22日
- 屯門豐安街2號翠寧花園4座地下3號鋪何漢明醫生診所
指明期間及時段：2022年1月3日上午10時至下午1時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月7日、2022年1月10日、 2022年1月15日、2022年1月22日
- 屯門湖康街2號屯門湖康診所
指明期間及時段：2022年1月3日下午1時至下午5時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月7日、2022年1月10日、 2022年1月15日、2022年1月22日
- 屯門海榮路9號萬能閣1樓122室禮悅劍擊學院
指明期間及時段：2021年12月12日上午10時至中午12時、2021年12月27日上午10時至中午12時或2022 年1月2日上午10時至中午12時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月9日、2022年1月14日、 2022年1月21日
- 屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場20樓2003室容易教室
指明期間及時段：2022年1月2日下午2時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月9日、2022年1月14日、 2022年1月21日
- 屯門豐安街2號翠寧花園地下17號鋪雅翠餐廳
指明期間及時段：2022年1月2日中午12時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月9日、2022年1月14日、 2022年1月21日
- 屯門屯順街1號屯門市廣場1期地下、地面高層及1樓AEON屯門店
指明期間及時段：2022年1月2日下午2時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月9日、2022年1月14日、 2022年1月21日
- 荃灣海壩街22號華達樓地下F鋪初見
指明期間及時段：2022年1月1日中午12時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日、2022年1月13日、2022年1月20日
- 荃灣白田壩街45號南豐紗廠
指明期間及時段：2022年1月1日下午1時至下午5時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日、2022年1月13日、2022年1月20日
- 荃灣蕙荃路22-26號綠楊坊地下G15-16鋪 HeSheEat
指明期間及時段：2022年1月1日下午3時至下午5時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日、2022年1月13日、2022年1月20日
- 天后電氣道92-94號地下B-C鋪富東海鮮飯店
指明期間及時段：2021年12月13日中午12時至下午3時或2021年12月31日中午12時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1月12日、2022年1月19日
- 屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S地下S120號鋪金泰園
指明期間及時段：2021年12月15日上午8時至上午10時、2021年12月21日上午8時至上午10時、2021年12月22日上午8時至上午9時或2021年12月30日上午7時至上午9時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月11日、2022年1月18日
- 尖沙咀港鐵九龍站KOW 92號鋪華御結
指明期間及時段：2021年12月30日下午1時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月11日、2022年1月18日
- 西九文化區M+
指明期間及時段：2021年12月30日下午1時至下午5時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月11日、2022年1月18日
- 北角電氣道160號木蘭苑地下至2樓金鑽名軒
指明期間及時段：2021年12月29日中午12時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月10日、2022年1月17日
- 屯門龍門路55-65號新屯門中心地下屯門輕便鐵路車廠
指明期間及時段：2021年12月28日上午9時至下午1時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月9日、2022年1月16日
- 屯門龍門路43號龍門居第11座地下102-104號鋪熱點餐廳
指明期間及時段：2021年12月28日上午10時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月9日、2022年1月16日
- 屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S N區2樓N202-N203號鋪臺水鏜
指明期間及時段：2021年12月18日中午12時至下午5時或2021年12月27日下午1時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日、2022年1月15日
- 屯門井財街15號金銘大廈地下3號鋪有料案內所（井財街）
指明期間及時段：2021年12月25日下午4時至下午6時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月13日
- 屯門新墟村2台33號地鋪Thre3 concept
指明期間及時段：2021年12月25日下午3時至下午5時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月13日
- 銅鑼灣希慎道33號利園一期1樓105號鋪蟹膳
指明期間及時段：2021年12月23日下午1時至下午4時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月11日
- 北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店
指明期間及時段：2021年12月23日至2021年12月24日（曾身處指明場所超過2小時）
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月12日
- 銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地庫B2號鋪麥當勞
指明期間及時段：2021年12月22日中午12時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月10日
- 西營盤皇后大道西509號地鋪幸鮨屋
指明期間及時段：2021年12月22日下午2時至下午7時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月10日
- 屯門青山公路21咪半藍地植園翠湖（嘉爵）園林酒家
指明期間及時段：2021年12月22日下午8時至下午10時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月10日
- 中環5號碼頭
指明期間及時段：2021年12月21日下午4時至下午6時或2021年12月21日下午9時至下午11時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月9日
- 長洲渡輪碼頭
指明期間及時段：2021年12月21日下午4時至下午6時或2021年12月21日下午9時至下午11時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月9日
- 長洲北社海傍路9號A地下新金湖海鮮酒家
指明期間及時段：2021年12月21日下午6時至下午10時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月9日
- 大圍田心村217號地鋪328茶餐廳
指明期間及時段：2021年12月20日上午9時至上午10時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日
- 沙田大圍美田路1號港鐵大圍車廠
指明期間及時段：2021年12月20日上午9時至下午1時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日
- 火炭桂地街16-22號駿洋商場1樓101號鋪新明苑海鮮酒家
指明期間及時段：2021年12月20日中午12時至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日
- 屯門屯門鄉事會路2A號H.A.N.D.S N區1樓N-128號鋪敏華冰廳
指明期間及時段：2021年12月19日下午3時至下午8時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日
- 大角咀海庭道18號奧海城二期1樓大食代
指明期間及時段：2021年12月18日下午6時至下午11時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日
- 銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓1.13-1.22號鋪PLAYT咖啡廳
指明期間及時段：2021年12月17日中午12時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5日
- 葵芳葵義路2-10號新葵芳花園好爵中心商場1樓老趙廚房
指明期間及時段：2021年12月16日上午9時至上 午10時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日
- 大嶼山愉景灣愉景廣場131-132號鋪日本城
指明期間及時段：2021年12月23日下午5時至下午6時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月11日
- 大嶼山愉景灣愉景廣場114號鋪永安百貨
指明期間及時段：2021年12月23日下午4時至下午6時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月11日
- 坪洲寶坪街2號坪洲街市
指明期間及時段：2021年12月24日中午12時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月12日
- 大嶼山愉景灣D’Deck G02號舖麥當勞
指明期間及時段：2021年12月25日下午7時至下午9時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月13日
- 大嶼山愉景灣D’Deck 104B號舖Bookazine & Partytime
指明期間及時段：2021年12月25日上午9時至上午11時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月6日、2022年1月13日
2. 任何曾於以下指明期間及時段乘搭指明公共交通工具的人士（不論以何種身分乘搭該交通工具，包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客）為指明類別人士：
- 由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴
指明期間及時段：2021年12月29日上午10時至中午12時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月10日、2022年1月17日
- 由灣仔（香港會議展覽中心）開出往山景路線號碼961的九巴
指明期間及時段：2021年12月24日下午6時至下午8時、2021年12月29日下午6時至下午8時、2021年 12月30日下午4時至下午6時 或2021年12月31日下午4時至下午6時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1月12日、2022年1月19日
- 由屯門（友愛南）開出往荔景（北）路線號碼61M的九巴
指明期間及時段：2022年1月1日上午10時至中午12時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日、2022年1月13日、2022年1月20日
- 由屯門站開出往荃灣站路線號碼60M的九巴
指明期間及時段：2021年12月30日上午8時至上午10時或2022年1月1日下午4時至下午7時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日、2022年1月13日、2022年1月20日
- 由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴
指明期間及時段：2021年12月23日下午1時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月11日
- 由屯門站開出往沙田站路線號碼263的九巴
指明期間及時段：2021年12月20日上午7時至上午9時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月8日
- 由屯門翠寧花園開出往銅鑼灣路線號碼NR726的居民巴士
指明期間及時段：2021年12月29日上午7時至上午9時或2021年12月31日上午7時至上午9時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月7日、2022年1月12日、2022年1月19日
- 由愉景灣（稔樹灣登岸處）開出往坪洲公眾碼頭的船隻
指明期間及時段：2021年12月24日上午11時至下午1時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月12日
由坪洲公眾碼頭開出往愉景灣（ 稔樹灣登岸處）的船隻
指明期間及時段：2021年12月24日下午2時至下午3時
須進行檢測日期：2022年1月4日或2022年1月5 日、2022年1月12日
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記者：黃穎津