【拉闊音樂會2022】傳鄭欣宜AnsonLo合作開騷　齊為拉闊音樂會打響今年頭炮

由商業電台舉辦的「拉闊音樂會」一向叫好叫座，近日有消息傳出，人氣爆燈的MIRRO成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）與「雙喜臨門」連奪叱咤最受歡迎女歌手及女歌手金獎的鄭欣宜合作，將為今年「拉闊音樂會」打頭陣，成為2022年首個於拉闊音樂會演出的組合。

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由1998年開始舉辦的「拉闊音樂會」可算得上是商業電台的其中一個代表作，過去不少演出中的組合及表演都成為經典。

於2020年曾經停辦1年，去年9月復辦，由林家謙、姜濤、柳應廷（阿Jer）及Tyson Yoshi演出的《風火雷電拉闊音樂會》再度成為全城熱話，一度引起搶飛潮。

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▲ （instagram圖片）

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勢掀撲飛潮

2022年剛開始不久，馬上傳出今年的拉闊音樂會，將會由「教主」Anson Lo及鄭欣宜合作，為音樂會打嚮今年頭炮。

二人都是擅於勁歌熱舞的唱跳歌手，不少歌迷聽到這個消息時已經表示非常期待二人攜手「炸爆舞台」。

而每次有教主的演出都吸引大批「教徒」的目光，恐怕今次的演出又是另一場「搶飛大作戰」。

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Anson Lo欣宜已多次合作

在剛去的「2021年叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」上，Anson Lo所屬的MIRROR連奪八獎成為大贏家，個人則憑《Megahit》奪得叱吒十大的第九位。

欣宜則在頒獎禮上分別獲頒「叱咤樂壇女歌手金獎」及「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，估計商台正是看準他們的人氣而決定邀請二人演出。

早於此前，Anson Lo與欣宜已經多次合作，包括合作廣告影片，以及教主的歌曲《Megahit》MV亦有找來欣宜客串演出。