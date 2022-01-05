【樂壇頒獎禮】TVB港台落實合辦頒獎禮　或4月舉行對撼《Chill Club》

▲ 港台TVB落實合辦音樂頒獎禮。

各大樂壇音樂頒獎禮已陸續舉行，繼新城《勁爆頒獎典禮》及商台的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》後，另外兩大頒獎禮香港電台的《十大中文金曲頒獎音樂會》及TVB《勁歌金曲年度總選》卻一直未公布舉行日期。

早前曾傳出兩大頒獎禮將會合併，現時消息已經落實，兩台並將於今日舉行發布會交代詳情。

昨晚有關兩台合作頒獎禮已發出記者會通告，現時頒獎禮名為《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》，今日兩台高層都會出席發布會。

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而獲邀出席記招的歌手包括：AGA 江海迦、ANSONBEAN、Dear Jane、Eagle 陳天翺、Gin Lee 李幸倪、 HANA 菊梓喬、Hey Joe Trio、Jace Chan 陳凱詠、JB、JNYBeatz、Kerryta、 MC 張天賦、Mike 曾比特、ONE PROMISE、Oscar 涂毓麟、P1X3L、 Sukie S 石詠莉、Supper Moment、石山街、布志綸、安俊豪、李妍、 吳若希、谷婭溦、吳業坤、李靖筠 Gladys、泳兒、林奕匡、姚焯菲、 胡鴻鈞、陳柏宇、馮允謙、黃妍、曾樂彤、葉巧琳、鄭融、譚嘉儀。

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或對撼《Chill Club頒獎禮》

今日記招各主要唱片公司都有派歌手出席，然而卻未見有MIRROR、ERROR等歌手。同時，TVB《聲夢傳奇》的炎明熹、姚焯菲等都未在名單，相信可能是因為上學而要缺席。

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相信到時《香港金曲頒獎典禮2021/2022》會宣布確實舉行日期，有指可能會在4月舉行，跟ViuTV的《Chill Club推介榜年度推介》打對台。