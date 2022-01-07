【請假刁難】妹妹腦死垂危臨時請假　女侍應遭主管刁難：為何上班2小時前才講

▲ 女侍應請假陪伴病危妹妹遭主管刁難。

妹妹生命危在旦夕，作為姊姊當然希望陪伴最後的路。然而，美國一名女子收到妹妹病危通知後，向老闆請假，老闆竟反問為何上班前2小時才通知，似是暗指她在找理由不想上班，令她非常無奈。

來自新墨西哥州的Hillary Zinks，在電影片廠擔任特效化妝師，周末時也會在度假村當侍應。近日，她收到醫院打來的緊急電話，指妹妹性命垂危、呈現腦死狀態，隨時有可能死去，著她趕回內華達州拉斯維加斯一間醫院。

她當時正在片場工作，立即向老闆請假，老闆表示理解，請她趕快回家，並安慰說，

跟家人在一起，因為這個世界沒有值得你遺憾一世的工作。

▲ Hillary在TikTok上大吐苦水。（影片截圖）

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主管不滿臨急通知

Hillary開了8小時車趕往醫院，並傳訊息通知另一份度假村工作的主管，告知她這個周末無法上班，並表示「很抱歉讓你在這個周末人力吃緊」。然而，Hillary的主管的回應卻令人愕然，

我理解了，對於你經歷的事感到抱歉。但我很好奇，為何你到上班前2小時，才來通知我？

Hillary回應指，自己無法預測未來，死亡亦沒有時間表。她又補充自己車程較長，抱歉無法提早說明。惟主管仍不滿意，更指「今日有50名客人，但只有兩名預定員工輪班，我們一定能像往常一樣應付過來，只是這會令同事更加辛苦」。

原本Hillary已因妹妹的病情感到焦慮煩躁，面對主管的刁難不諒解，Hillary非常憤怒，更指妹妹躺在醫院靠維生機器吊著最後一口氣，隨時有機會離世，她不想讓妹妹孤伶伶地死去。

我不在乎這50名客人，或者其他人今日要多努力工作。如果你很擔心，就穿上侍應服裝，而不是告訴我今日會很難熬。

事後，Hillary認為主管不同情她，又或認為她在撒謊，說話全無同理心，因此她決定辭職。不過，她其後收到另一名高級主管的道歉，並指刁難她的主管已離開餐廳。

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責任編輯︰王明芳