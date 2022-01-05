【Omicron傳播】郵輪海洋光譜號9名密切接觸者檢測呈陰性　船上旅客船員提早回程檢測

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皇家加勒比國際遊輪今日（5日）表示，一名社區確診者的9名密切接觸者，已即時送往船上隔離區域並進行檢測，檢測結果全部為陰性，而衞生署人員將上船為所有旅客及船員進行檢測。

皇家加勒比國際遊輪指，9位緊密接觸者正身處旗下海洋光譜號1月2日出發的航程中，在接獲通知後，海洋光譜號已即時將該9名旅客送往船上隔離區域並進行檢測，其後海洋光譜號於1月5日凌晨接獲衞生署通知，需提早於1月5日早上9時回程至啟德郵輪碼頭，由衞生署人員上船為所有旅客及船員進行檢測。

另外，衞生署亦要求此航程的所有船員於1月7日進行第二次強制檢測，海洋光譜號在此之前將暫時停駛，故原定於1月6日出發之航班將會取消，已預訂該航程的旅客將被安排全額退款。

對於參與了1月2日航程的旅客，皇家加勒比將向旅客退回已支付的遊輪票價的25%。而已預訂1月6日出發航班的旅客，將被安排全額退還已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。如您通過皇家加勒比官方渠道預訂，以上預訂退款將於30日內自動退款到您的支付賬戶。

【Omicron傳播】9名密切接觸者已登上海洋光譜號 郵輪提早回程強檢

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責任編輯：余思嵐