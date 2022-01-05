【善心男神】奇洛李維斯《The Matrix》7成花紅捐血癌基金　為患白血病胞妹低調行善

▲ 奇洛李維斯不愧善心男神。

有福同享，從不吝嗇身邊人的Keanu Reeves（奇洛李維斯）早前被爆一口氣豪送四枚黑水鬼之稱的Rolex Submariner（每枚12萬）給《殺神4》幕後特技人員後，近日又有報導指他於1999年參與演出的電影《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）所獲得的$4,500萬美元票房花紅，將其中70%捐助白血病（又稱血癌）基金作研究經費之用。有善事同做，難怪有網民大讚「全世界最靚仔」，當之無愧。

據The New York Post報導，於1999年上畫的《廿二世紀殺人網絡》全球總票房約4.6億美元，奇洛李維斯獲得4,500萬分紅，奇洛把其中70% （即3,150 萬美元，約2.5億港元）全數捐助白血病研究的基金上。

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低調助人

有說因當時其胞妹Kim Reeves正值受癌症所帶來的煎熬，後來其妹打敗癌症及康復後，奇洛並沒停止其基金運作。

最新影片：蔣家旻訪問

2009 年，奇洛接受 《Ladies Home Journal 》接受訪問時，坦誠承認有一個運行數年主要資助幾家兒童醫院和癌症研究的私人基金會，「我只是不喜歡將我的名字附帶上面！只想讓基金會做該做的事！」做善事，也可以靜靜雞，奇洛這種型到裂的行為值得更多人效法！

記者：黃鑑江