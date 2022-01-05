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【新冠肺炎】法國現新變種病毒「IHU」　具46個突變恐影響疫苗功效

健康 10:38 2022/01/05

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法國現新變種病毒「IHU」，具46個突變，恐影響疫苗功效。

新冠變種病毒Omicron肆虐全球，法國南部近日出現全新病毒變異株「B.1.640.2」，暫名為「IHU」，該變異株具有46種突變，當地至今已有12人確診。

根據外媒報道，法國馬賽地中海感染研究中心（ IHU Méditerranée Infection）的科學家在去年12月發現新冠變異株「B.1.640.2」，暫時命名為「IHU」。這種病毒株有46種突變，高於Omicron，因此傳染力可能更高，甚至更能抵抗疫苗。

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報告顯示，目前為止，法國南部已經出現12宗IHU個案，首名染疫者是一名已完整接種疫苗、去年11月從非洲喀麥隆返回法國的男子。他在入境後3天確診，出現輕微呼吸道症狀。

科學家認為，IHU可能從其它變種病毒演變而來，有機會是Omicron的「遠親」，不過目前沒有跡象顯示IHU會取代Omicron。有關研究報告發表在醫學研究論文預印本網站MedRxiv，仍有待同儕審查。

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責任編輯：羅嘉欣

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