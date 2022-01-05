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【萬千星輝頒獎禮】李佳芯得獎感言引網民爭議　Ali：繼續懷着感恩知足的心

娛樂 11:55 2022/01/05

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李佳芯（Ali）以《愛美麗狂想曲》的王麗美一角《萬千星輝頒獎典禮2021》奪「最受歡迎電視女角色」，Ali於台上感謝家人、支持自己的人幕後團隊，有網民為Ali的感性而富深度的發言大為感動，但也有不少網民作出解讀，惹來不少熱議，更在TVB官方微博留言！

而Ali昨晚（4日）於Instagram上載自己緊握獎座的相，表示感謝大家對自己的偏愛。

一句話惹網民關注

Ali奪獎後於台上說：「好多謝每一個行埋嚟話好鍾意我個角色嘅觀眾，個角色可以活喺你哋個心裏面，呢兩年唔容易，相信大家都過得唔容易，我要多謝埋自己，因為每晚撳住個心同自己講，『會好㗎，會得㗎』，每日就係咁樣過﹗我會繼續去學習，繼續蛻變，會有更加好嘅Ali！」

有網民認為Ali所說的「呢兩年唔容易」是意有所指，於TVB官方微博留言批評，又揚言要抵制Ali。

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Ali：會繼續懷着感恩知足的心

Ali上載兩張頒獎禮當晚的相，寫道：「拿着的是一份重量，滿載大家對我的偏愛，重得站不住腳，會繼續懷着感恩知足的心 成就更好的自己，去擔起這份重量。」Ali也提到疫情再次爆發，希望大家以最平常的心守住健康。最後，Ali寫道：「謝謝讓我相信 所得的 會比失去的多」。

謝安琪、陳自瑤、洪永城、楊潮凱、孫慧雪等也有留言恭喜Ali，粉絲則寫道：「見證到你每年的進步 很是感動 期待你以後的作品」、「恭喜Ali。 妳值得的。加油！」、「大家所愛，因為你唔係一個藝人，係一位專業演員！」、「期待你有更多嘅突破！撐你撐到下世紀。」

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Ali、森美「被消失」

早在TVB於12月公佈入圍各大獎項的五強人馬，Ali入圍最佳女主角、森美入圍最佳主持，但微博內轉載頒獎禮五強名單時，Ali、森美未有出現於最佳女主角、最佳男主持的五強名單，變成「四強名單」，有網民因此聯想是否跟二人曾涉及的政治風波有關。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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