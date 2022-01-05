【Omicron】收緊防疫措施刻不容緩　梁卓偉：料社區有5至10條隱形病毒傳播鏈

▲ 政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉教授。

Omicron病毒株帶來的風險逐漸增加。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉教授表示，現時已出現了望月樓群組外的傳播鏈，估計在社區有5至10條的隱形傳播鏈，第5波絕不比第3波和第4波疫情輕，所以收緊社交距離措施是刻不容緩。

梁卓偉教授今早在電台接受訪問時指，早前發表了如果見不到社區不明第3代傳播亦無須緊張，但現時在銅鑼灣及屯門分別出現了第3代無直接與望月樓有關係不明個案，假如除了望月樓群組外，現時似乎有2條額外的傳播鏈浮現出來，換言之，在社區潛在了可能有5條或10條隱形傳播鏈，所以這是非常大的警示。現時除了努力追蹤感染個案外，亦都要採取果斷措施，盡量切斷潛在的傳播鏈，給機會及時間衞生防護中心找尋有關連的接觸者，希望可以遏止第5波爆發，形容是一個非常緊急的時間。

提及出現第3代傳播個案，有否需要24小時內收緊防疫措施。他就指收緊防疫措施是刻不容緩，一開始時應該「落重藥」，否則只會給機會已潛在5至10條隱形傳播鏈繼續傳播，Omicron在無任何措施下，每個患者傳染給6至10個人，平均為7至8個人，而戴口罩可將病毒減低20%，即每個患者可傳染予6.4個人，確診數字可以幾何級數上升，看到銅鑼灣封區檢驗及海洋光譜號立即回程進行檢測等，所以果斷決定是因為Omicron特性。

梁教授又稱，英國接種疫苗人數高於本港，經過delta好大的疫情，現時每日死亡個案約1千至1500人，如果本港好似英國的情況，本港每天或有150至200個死亡個案，所以最好24小時內收緊社交措施， 並實行2個星期，因為 第5波絕對不會較第3波和第4波疫情輕，而且 估計需要至少3至6個月時間才能全面控制第5波疫情。

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記者：余思嵐