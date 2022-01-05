【新冠肺炎】袁國勇指第五波疫情或已開始　籲市民取消大型聚會及高危活動

▲ 袁國勇指第五波疫情或已開始，籲市民取消大型聚會及高危活動。

九龍塘又一城望月樓疫情愈演愈烈，社區或現Omicron隱形傳播鏈，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅均認為，第5波疫情可能已殺到，強調政府須盡快追蹤密切接觸者及傳播鏈，並收緊社交距離措施，但袁指停課嚴重影響學生學習進度，呼籲當局慎重考慮。

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉教授表示，現時已出現了望月樓群組外的傳播鏈，估計在社區有5至10條的隱形傳播鏈，第5波絕不比第3波和第4波疫情輕，所以收緊社交距離措施是刻不容緩，詳情即看【下一頁】。

袁國勇在商台節目表示，現時本港新冠疫情正處於危險的階段，相信確診機組人員的接觸者已將病毒傳出去，據了解其他個案懷疑源頭不明已出現，認為技術性上第五波疫情可能已開始，現時須尋找傳播鏈源頭和為確診者進行病毒基因排序。他稱，暫時發現屯門屬高危地方，「不過香港是一個很小的地方，不論哪一區開始，很快全港都會有。」

他建議，市民取消大型聚會，最重要的是有高危的活動均不要做，「我們微生物學系有一個感謝晚宴亦因此取消了」，他又認為，再次停課可以有效堵截傳播鏈，但會對學生學習進度有嚴重影響，「以我自己教的醫科生為例，過去兩年我很少機會帶醫科生上病房看病人，太少的臨床經驗又如何做醫生」，呼籲當局須就停課安排慎重考慮。

他認為，政府知道豁免機組人員檢測和隔離安排的風險，但有經濟方面的考慮因而有相關決定，指專家不能代政府決定是否收緊社交距離或防疫措施，現時政府首要是弄清楚，病例是否真正源頭不明，除了要追蹤密切接觸者，更要追蹤密切接觸者的接觸者。

袁國勇稱，爆發Omicron群組感染的九龍塘又一城望月樓，防疫措施已經做得很好，感染率只有約3%，而望月樓個案多是坐在閣樓人士受感染，反映死角位的空氣調節需要改善。他指，政府擴大疫苗氣泡適用範圍是一個好的開始，「雖然最好推行時大家已打兩針，但現階段沒有可能，但一針開始好過無」，目前未能估計措施成效，強調部分不打針的長者或長期病患者，一旦感染，有機會增加死亡個案。

孔繁毅：需收緊社交距離措施

孔繁毅在另一電台節目表示，社會出現多代傳播及源頭不明個案，第5波疫情可能已經來臨，認爲未來幾天是關鍵，政府需要盡快追蹤密切接觸者，當局需要在未來1、2天内收緊社交距離措施，包括食肆4人一檯，及限制公共設施的人流，視乎情況學校可能要改回網上授課，建議政府盡快安排青少年接種第三針，及降低接種年齡至5歲。

政府宣布下月24日擴大疫苗氣泡適用範圍，孔繁毅認為，相關措施推行的日子適當，因為要給市民時間接種，又對近日接種疫苗人數上升感到鼓舞，如果增加疫苗接種點則能更方便市民，強調5月或須再擴展疫苗氣泡計劃，要求市民進入處所須接種第3針。

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責任編輯：陳麗娜