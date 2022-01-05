【手指變白】女網民冬天手腳冰冷手指末端發白　醫科生提醒恐患病：盡快去醫院！

▲ 女網民冬天手腳冰冷手指發白，醫科生揭恐患雷諾氏症。

冬天手腳冰冷導致手指發白，或是雷諾氏症的警號。一名女網友日前在網上發圖，指自己一到冬天，就手腳冰涼、發麻僵硬，問怎樣改善體質，並分享自己的手部相片。豈料帖文被一名醫科生看見後，發現女網友情況不妥，有機會是雷諾氏症，促盡快到醫院檢查。

最新影片推介：

▲ 女網友指自己一到冬天，就會手腳冰涼、發麻、僵硬。

女網友於小紅書發文，以「只有我不喜歡冬天嗎」為題發文。她指自己一到冬天，就會手腳冰涼、發麻、僵硬。回到屋內，吹吹暖風手指的情況就有所緩解，問怎樣才能改善這樣的體質。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

她附上數張手部照片，可見她的手凍得發紫，但無名指和尾指的上半截都發白，一點血色都沒有。不過只要吹吹暖風，發白的地方就會漸漸有回血色。

沒想到她的帖文被一名醫科生留意到，醫科生馬上轉發提醒，女網友有機會患雷諾氏症，呼籲盡快到醫院看醫生。醫科生表示，雷諾氏症可見於20至40歲女性，尤其是某些結締組織病如系統性硬化症（硬皮症）、系統性紅斑狼瘡的患者。

女網民得悉後，隨即到醫院檢查。她表示由於檢查項目有點多，部份項目要一星期才能出結果，故暫未知自己的情況。目前自己沒再出現雷諾現象，也不敢讓手腳受涼。

據香港風濕病基金會，雷諾氏現象（Raynaud’s phenomenon）屬風濕病常見病徵，如90%至100%的硬皮症患者，及20%至30%系統性紅斑狼瘡症患者都會出現。雷諾氏現象即是當外在環境變冷或患者受情緒影響時，手指或腳趾會因為微血管異常收縮而變色。雖然不一定全部出現，但一般變色過程都是白色，到藍色再到紅色。

如雷諾氏現象反覆出現，最壞可以指尖組織出現缺血性損傷，因而潰瘍、傷痕，甚至永久壞死。

要預防雷諾氏現象最重要是保暖，如避免去冰天雪地旅遊、進出冷氣地方一定要著外套、平日多穿鬆身衣服以免阻礙血液循環，以及時刻都要戴手套及穿襪，確保雙手、雙腳及身體暖和。同時亦要充足休息、盡量放鬆心情，才可有效預防。

責任編輯：羅嘉欣