  • 23°C
香港時間 : 2022105日 (週三) 15:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【手指變白】女網民冬天手腳冰冷手指末端發白　醫科生提醒恐患病：盡快去醫院！

醫生診症室 14:29 2022/01/05

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

女網民冬天手腳冰冷手指發白，醫科生揭恐患雷諾氏症。

冬天手腳冰冷導致手指發白，或是雷諾氏症的警號。一名女網友日前在網上發圖，指自己一到冬天，就手腳冰涼、發麻僵硬，問怎樣改善體質，並分享自己的手部相片。豈料帖文被一名醫科生看見後，發現女網友情況不妥，有機會是雷諾氏症，促盡快到醫院檢查。

最新影片推介：

女網友指自己一到冬天，就會手腳冰涼、發麻、僵硬。

女網友於小紅書發文，以「只有我不喜歡冬天嗎」為題發文。她指自己一到冬天，就會手腳冰涼、發麻、僵硬。回到屋內，吹吹暖風手指的情況就有所緩解，問怎樣才能改善這樣的體質。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

她附上數張手部照片，可見她的手凍得發紫，但無名指和尾指的上半截都發白，一點血色都沒有。不過只要吹吹暖風，發白的地方就會漸漸有回血色。

沒想到她的帖文被一名醫科生留意到，醫科生馬上轉發提醒，女網友有機會患雷諾氏症，呼籲盡快到醫院看醫生。醫科生表示，雷諾氏症可見於20至40歲女性，尤其是某些結締組織病如系統性硬化症（硬皮症）、系統性紅斑狼瘡的患者。

女網民得悉後，隨即到醫院檢查。她表示由於檢查項目有點多，部份項目要一星期才能出結果，故暫未知自己的情況。目前自己沒再出現雷諾現象，也不敢讓手腳受涼。

據香港風濕病基金會，雷諾氏現象（Raynaud’s phenomenon）屬風濕病常見病徵，如90%至100%的硬皮症患者，及20%至30%系統性紅斑狼瘡症患者都會出現。雷諾氏現象即是當外在環境變冷或患者受情緒影響時，手指或腳趾會因為微血管異常收縮而變色。雖然不一定全部出現，但一般變色過程都是白色，到藍色再到紅色。

如雷諾氏現象反覆出現，最壞可以指尖組織出現缺血性損傷，因而潰瘍、傷痕，甚至永久壞死。

要預防雷諾氏現象最重要是保暖，如避免去冰天雪地旅遊、進出冷氣地方一定要著外套、平日多穿鬆身衣服以免阻礙血液循環，以及時刻都要戴手套及穿襪，確保雙手、雙腳及身體暖和。同時亦要充足休息、盡量放鬆心情，才可有效預防。

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 紅斑狼瘡症 風濕 損傷

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘