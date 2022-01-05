【書出愛心】停辦兩年大型書籍回收再復辦　全港41大回收地點一覽

▲ 大型回收書籍活動復辦。

太古地產周年書籍慈善義賣「書出愛心．十元義賣」，由今年1月1日起至1月31日，透過於全港設立的41個收書點收集全新或二手書籍，慈善義賣則於稍後舉行，所有收集得的書本一律以港幣10元出售，籌得善款將捐助予香港小童群益會及義務工作發展局。

「書出愛心．十元義賣」由太古地產贊助，並由太古地產「愛心大使計劃」聯同香港小童群益會及義務工作發展局合辦。籌得的善款將再度悉數捐予支持香港小童群益會的「群益寶庫」兒童發展計劃，以及義務工作發展局推動義工服務發展。

最新影片推介：

市民可於1月 1 日至 31 日到全港41個收書地點，包括：太古地產旗下辦公樓及商場(包括太古城中心、太古廣場、港運城及東薈城名店倉）、 香港小童群益會總會及部份轄下服務中心，以及義務工作發展局義工服務中心和香港義工學院等。

主辦單位提醒，每個回收行動，尤其是回收書籍，耗用大量人力物力在運輸過程，每一屆的「書出愛心 十元義賣」活動都需要大量義工，努力將收集到的書籍進行篩選、分類及整理等工作。為了善用資源，以下是本活動不接受的書籍:

缺頁、破損、發霉、蟲蛀、水漬、污漬等書籍

書價低於10元

教科書/ 練習（幼稚園、中小學）

雜誌/期刊

涉及色情或暴力的書藉

旅遊指南（出版5年以上）

電腦書（出版2年以上）

流年運程書（出版1年以上）

列明不可轉售的書籍

捐書地點：

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責任編輯：王明芳