【校園欺凌】香港校園欺凌比美國台灣嚴重　心理學家：有受害人小學已遭欺凌不敢求助

▲ 常見的肢體欺凌有踢人、打人，或以不同方式去傷害當事人的身體，像是刻意絆倒、在對方經過時故意碰撞等。（iStock圖片）

正在播映中的電視劇集《青春本我》，講述學生面對各種來自家庭、學校、朋輩間的煩惱，當中更有涉及校園欺凌等的社會議題。事實上，香港的校園欺凌問題嚴重，比鄰近的台灣以及美國均高出三倍及一倍。臨床心理學家廖嘉敏指，一般新聞報道中出現的個案幾乎均為肢體上，然而言語上的欺凌情況亦相當多，後者雖沒有可見傷口，傷害性及影響力往往更深遠。

青少年的精緒困擾成因複雜，但亦由於學校、朋輩屬於這個年齡階段最重要的一環，故來自校園、同學之間的問題，很多時都是煩惱來源之一。廖嘉敏指：「以我接觸過的數字來說，很難準確判斷校園欺凌佔青少年情緒問題中有多大的比例。但當仔細詢問了解過後，他們在學校或多或少都遇過不愉快的事，如被疏遠、被排擠、改花名等。」

▲ 廖嘉敏表示，不少受害人原來在小學、童年時都曾被欺凌，多數由於他們當時年紀小，不懂得求助，家長或老師亦未能察覺，因而很少被發現及得到轉介。（iStock圖片）

過去談到校園欺凌，或許是舊有觀念的影響，也或許是因為新聞報道，大家大多直接認為是肢體暴力。

「常見的肢體欺凌有踢人、打人，或以不同方式去傷害當事人的身體，像是刻意絆倒、在對方經過時故意碰撞等，另外亦有女生之間較多發生的扯頭髮等。」

但隨著近年愈來愈多人認識「語言暴力」、「冷暴力」、「情緒勒索」等的傷害性，逐漸明白欺凌其實並不只會有看得見的傷痕。

言語網絡欺凌普遍

廖嘉敏續道：「然而還有一些傷害是我們看不見的，亦較少會出現在新聞中，但臨床接觸到的卻相當多，便是言語欺凌，像是取笑、人身攻擊、改花名等。」

言語欺凌不僅發生在加害者和被害者之間，很多時更會牽連廣泛。「例如以謠言影響其他人對當事人的觀感，令大家排擠、孤立他。」

固然不少校園欺凌發生在學校，但其實並不局限於地點，例如同學朋友之間的通訊軟件、網上社交平台等。「這種不限地點，或更無形的欺凌大多發生在網上。因為青少年容易，亦經常接觸網絡世界，是他們最常使用到的媒介，使用WhatsApp、IG是很普遍的事。」她曾經聽過的例子是，當事人的同學、朋友在網上隱晦地敘述事情，同時透露當事人的名字，或不指名道姓，卻公開一些背景資料，讓人容易猜得到是誰，從而令其他人對當事人有負面的聯想。

廖嘉敏坦言：「在我來說，小學生作為個案轉介至臨床心理學家的情況未發生過，但當然這不代表小學沒有發生校園欺凌。當我接觸一些中學生個案，或甚至是成年人時，很多時問他們過去有沒有被欺凌的經歷，不少人原來在小學、童年時都曾有過。多數由於他們當時年紀小，不懂得求助，家長或老師亦未能察覺，因而很少被發現及得到轉介。」

▲ 固然不少校園欺凌發生在學校，但其實並不局限於地點，例如同學朋友之間的通訊軟件、網上社交平台等。（iStock圖片）

影響人格社交發展

由此可見，無論是肢體抑或言語上的校園欺凌，同樣具有極大傷害性，因為發生在成長階段，對日後的人格發展、社交生活都有影響，駐校社工、臨床心理學家的支援尤其刻不容緩。

「我們會讓他們明白，受欺凌並不是自己的錯。每個人都有自己的長短處、優劣點，但不代表因為自己的不足或不同，就要受到別人不公平或不禮貌對待。」

本港的校園欺凌支援一直遭人詬病，通報機制往往遲緩且欠透明度。事實上，大多數得到注意的個案均牽涉肢體傷害，然而言語上的欺凌卻更普遍。「因為前者發生時容易引起大家注意，而且有可見的傷口，後者則較難以察覺。」對於臨床心理學家而言，愈早發現自然更有助於輔導支援，但大部分學生卻不會主動求助。「他們會有很多擔心，怕說出來反而會令情況更差，也會擔心老師如何看待。而且不少青少年傾向不向父母訴苦，有可能是因為家庭本身已有不少問題，或父母亦經歷困難，孩子不想增加父母的煩惱而選擇將心事埋藏。」這些「先天性」的阻礙，亦是校園欺凌難以發現的原因之一。

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受害者少主動求助

而當家長或老師、社工發現問題，首要一步就是幫助當事人重建個人信心和社交關係。廖嘉敏指：「重建受欺凌對象的自信、社交圈是相當重要的一環。因為若長期遭受欺凌，潛移默化下，他們亦會對自己產生負面的評價，如認為自己不值得被尊重、愛護。而且亦因為被排擠過，面對其他人時會變得被動，不太敢與別人有社交接觸。」

要幫助當事人改變這一局面，一般會先從校內着手，鼓勵他們與待自己平等或友善的人做朋友，從而建立起正面的友儕關係，也能避免他們在學校時感到孤立無援。「當然同時亦會鼓勵他們多在校外參與活動，平衡原來的社交關係。一些興趣類別的活動也很重要，從中幫助他們加強自己的自信、自我形象。」

當有欺凌個案發生，大多數人會傾向照顧被欺凌者，同時指摘欺凌的一方，但近年亦有組織開始關注欺凌者的需要。「我們不希望只以懲罰去處理，而是進一步了解行為背後的原因。而且也發現不少欺凌者，本身也是被欺凌者。他們未必是遭受同輩的欺凌，而是來自成年人，如家人的暴力對待。久而久之，他們學習並模仿了這種行為模式，習慣以暴力去解決問題，或以暴力去保護自己。」她直言：「這種切入點是好的，亦惟有如此，才能真正幫助所有需要幫助的人，也能有效地減少欺凌的發生。」

記者：王嵐