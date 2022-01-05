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【防疫措施】消息：料公布收緊表列處所防疫措施　包括餐廳營業時間及人數等

社會 14:30 2022/01/05

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本港新冠肺炎疫情持續。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，社區或現Omicron隱形傳播鏈，昨已錄少於50宗初步確診個案，行政長官林鄭月娥將聯同食衞局局長陳肇始今日(5日)下午3時半舉行記者會；衞生防護中心及醫管局亦會於下午4時半交代疫情。

消息指預料公布收緊部分表列處所防疫措施，包括收緊食肆營業時間及人數限制等。據了解，食肆會提早結束堂食時間，而部分處所最快星期五須關閉，公海遊即日暫停。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅均認為，第5波疫情可能已殺到，強調政府須盡快追蹤密切接觸者及傳播鏈，並收緊社交距離措施，但袁指停課嚴重影響學生學習進度，呼籲當局慎重考慮，詳情即看【下一頁】

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉教授表示，現時已出現了望月樓群組外的傳播鏈，估計在社區有5至10條的隱形傳播鏈，第5波絕不比第3波和第4波疫情輕，認為收緊社交距離措施是刻不容緩，詳情即看【下一頁】

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記者：陳正怡、伍瑋瑋

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